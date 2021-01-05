Екссиловик з Білорусі Макар: Після смерті Шеремета нікому не передавав записи

Білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар запевнив, що після загибелі Павла Шеремета він нікому не передавав записи розмов білоруських силовиків, котрі мав у своєму розпорядженні. Про це Макар розповів у вівторок, 5 січня, в інтерв'ю DW.

Читайте також: У КДБ Білорусі планували вбивство Павла Шеремета - розслідування

На питання DW стосовно можливої передачі цих записів після смерті Шеремета, Макар відповів: "Ні, ніколи й нікому не давав". Він також зазначив, що не інформував українські спецслужби про ці аудіоматеріали. "Тоді в мене не було контакту з українською владою чи спецслужбами", - сказав він. Свою тодішню позицію колишній білоруський силовик пояснив, зокрема, й можливою небезпекою, що могла загрожувати тим людям, з якими йому доводилося б розмовляти щодо цього. "Тобто одразу я даний запис опублікувати не зміг би", - виснував Макар.

Читайте також: Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Особисто з Шереметом не був знайомий

Крім того, колишній білоруський силовик запевнив, що сам він ніколи особисто не був знайомий з Павлом Шереметом.

Водночас, говорячи про можливі причини загибелі Шеремета, Макар наголосив: "Лукашенко має одну рису - мстивість. Він на Шеремета дуже сильно лютував". Активіст також переконаний, що ще одним фактором у цій справі могло стати те, що Павло Шеремет "володів дуже серйозною інформацією щодо того, що стосувалося політиків, котрі зникли безвісти у 1999-2000 роках". "Він серйозно займався даною темою, причому під час виборів вийшла книжка Олега Алкаєва "Розстрільна команда", що серйозно понизило рейтинг Лукашенка. Гадаю, це і вплинуло на те, що Лукашенко розпорядився щодо фізичного усунення Шеремета", - пояснив Макар. Він додав: "Чому смерть Шеремета сталась в 2016 році і чому його ліквідували - це залишається під питанням, яке треба розслідувати".

Павла Шеремета вбили у Києві у липні 2016 року.

Відео з інтерв'ю Ігоря Макара DW оприлюднить згодом.

Нагадаємо, 4 січня, видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний запис, з якого випливає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати фізичне усунення деяких білоруських політичних емігрантів у Європі. Ідеться, зокрема, про колишнього співробітника центрального апарату головного управління у боротьбі з корупцією та економічними злочинами МВС Білорусі В'ячеслава Дудкіна, колишнього начальника столичного СІЗО № 1 Олега Алкаєва і колишнього командира 5-ї окремої бригади спецпризначення полковника Володимира Бородача, а також журналіста Павла Шеремета, який загинув улітку 2016 року в результаті вибуху автомобіля у Києві. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадимові Зайцеву (на той час - голові Комітету держбезпеки Білорусі. - Ред.) і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

Аудіозапис інтернет-виданню передав Ігор Макар.