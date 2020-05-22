 Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС

Інформація, що вказує на можливу причетність білоруських спецслужб до вбивства Павла Шеремета, не вплине на статус підозрюваних у виконанні убивства, сказав заступник голови МВС України Антон Геращенко.

Павло Шеремет

Павло Шеремет

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що версія про можливу причетність спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета не вплине на перебіг справи. Таку думку Геращенко висловив у понеділок, 4 січня, в коментарях кільком українським ЗМІ.

За словами Геращенка, ще кілька тижнів тому українська поліція отримала від Служби зовнішньої розвідки інформацію про наявність аудіозаписів розмови начебто за участі білоруських силовиків щодо можливого вбивства Шеремета. Поліція вивчає ці матеріали та планує допит особи, котра була джерелом витоку інформації, повідомив Геращенко.

Читайте також: Перше судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета - репортаж

"До цієї інформації ставимося серйозно, і вона може бути однією з версій, хто є замовником (вбивства Павла Шеремета. - Ред.)", - сказав заступник глави МВС у коментарі для телеканалу "Прямий".

Нова версія на долю підозрюваних не вплине

Водночас, відповідаючи на питання журналістів щодо подальшої долі обвинувачених у справі вбивства Шеремета, Геращенко зазначив, що нова інформація "жодним чином не стосується того, хто був виконавцем" злочину. "Саме у виконанні вбивства Павла Шеремета була пред'явлена підозра двом особам (Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко - Ред.). І одній особі (Яні Дугарь. - Ред.) - у тому, що вона була пособником в організації вбивства Шеремета. Тому на їхній процесуальний статус це ніяк не впливає", - сказав заступник міністра.

Водночас речник МВС України Артем Шевченко наголосив у коментарі медіакомпанії BBC, що нова інформація "підтверджує основну версію слідства", що "обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Нагадаємо, раніше цього дня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису, зробленого начебто під час зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадиму Зайцеву, котрий на той момент був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам білоруському підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі, зокрема, обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Слідчі заявили про встановлення підозрюваних у вбивстві Шеремета лише в грудні 2019 року.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


Також за темою

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Справа Шеремета: поліція завершила розслідування - адвокати 22.05.2020

Адвокати підозрюваних повідомили, що Національна поліція України закінчила розслідування справи про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Pawel Scheremet Journalist

У Києві відкрили меморіал Павла Шеремета на місці його загибелі 20.07.2020

У Києві на четверті роковини загибелі Павла Шеремета відкрили меморіал на його честь. Він знаходиться у центрі міста, де загинув журналіст.

Реклама

Докладно

Чи вдасться перемогти коронавірус? Карикатура Сергія Йолкіна

Чи вдасться перемогти коронавірус у 2021 році?

2021-й пройде під знаком вакцинації від коронавірусу. Однак чи вдасться перемогти COVID-19? Погляд Сергія Йолкіна.  

Нові авто (символічне фото)

У 2020 році українці купували менше нових автомобілів

Упродовж кризового 2020 року дедалі більше українців відмовлялися від придбання нового чотириколісного друга.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  