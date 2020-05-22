Нові дані щодо вбивства Шеремета не вплинуть на статус підозрюваних - МВС

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко заявив, що версія про можливу причетність спецслужб Білорусі до вбивства журналіста Павла Шеремета не вплине на перебіг справи. Таку думку Геращенко висловив у понеділок, 4 січня, в коментарях кільком українським ЗМІ.

За словами Геращенка, ще кілька тижнів тому українська поліція отримала від Служби зовнішньої розвідки інформацію про наявність аудіозаписів розмови начебто за участі білоруських силовиків щодо можливого вбивства Шеремета. Поліція вивчає ці матеріали та планує допит особи, котра була джерелом витоку інформації, повідомив Геращенко.

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"До цієї інформації ставимося серйозно, і вона може бути однією з версій, хто є замовником (вбивства Павла Шеремета. - Ред.)", - сказав заступник глави МВС у коментарі для телеканалу "Прямий".

Нова версія на долю підозрюваних не вплине

Водночас, відповідаючи на питання журналістів щодо подальшої долі обвинувачених у справі вбивства Шеремета, Геращенко зазначив, що нова інформація "жодним чином не стосується того, хто був виконавцем" злочину. "Саме у виконанні вбивства Павла Шеремета була пред'явлена підозра двом особам (Андрію Антоненку і Юлії Кузьменко - Ред.). І одній особі (Яні Дугарь. - Ред.) - у тому, що вона була пособником в організації вбивства Шеремета. Тому на їхній процесуальний статус це ніяк не впливає", - сказав заступник міністра.

Водночас речник МВС України Артем Шевченко наголосив у коментарі медіакомпанії BBC, що нова інформація "підтверджує основну версію слідства", що "обвинувачені діяли не самостійно, а виконували певний злочинний задум певних невстановлених осіб".

Нагадаємо, раніше цього дня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису, зробленого начебто під час зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що президент Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадиму Зайцеву, котрий на той момент був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам білоруському підрозділу спецпризначення "Альфа".

На зустрічі, зокрема, обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Слідчі заявили про встановлення підозрюваних у вбивстві Шеремета лише в грудні 2019 року.