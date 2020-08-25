Суд залишив Антоненка під вартою попри підозру на COVID-19

Шевченківський районний суд Києва у четвер, 17 грудня, залишив під вартою Андрія Антоненка, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Суд відмовив у задоволенні клопотання захисту про необхідність зміни запобіжного заходу щодо Антоненка через погіршення стану його здоров'я та підозру на COVID-19.

"Клопотання захисника... про зміну запобіжного заходу з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - йдеться у рішенні суду, передає агенція "Інтерфакс-Україна".

При цьому суд зобов'язав відповідних посадових осіб забезпечити право обвинуваченого на належну медичну допомогу, зокрема здійснити медичне обстеження, надати необхідне лікування згідно з діагнозом та поінформувати про це суд. Рішення суду може бути оскаржене в апеляційному порядку.

Справа Шеремета

Як повідомлялося, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня. 12 серпня Апеляційний суд Києва на засіданні залишив запобіжний захід Антоненку у вигляді тримання під вартою до 14 вересня без змін. 11 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про пом'якшення запобіжного заходу для Кузьменко та помістив її під цілодобовий домашній арешт. Раніше суд скасував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту стосовно третьої підозрюваної Яни Дугарь.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи щодо обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних.