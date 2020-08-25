Справа Шеремета: суд залишив підозрюваного Антоненка під вартою

Шевченківський районний суд Києва у понеділок, 28 вересня, відмовив у зміні запобіжного заходу підозрюваному у вбивстві журналіста Павла Шеремета Андрію Антоненку з тримання під вартою на особисті зобов'язання.

"Клопотання захисника про зміну запобіжного заходу обвинуваченому Антоненку (...) з тримання під вартою на особисті зобов'язання залишити без задоволення", - йдеться в рішенні суду, повідомляє агентство "Інтерфакс-Україна".

Суд оголосив резолютивну частину ухвали, апеляційну скаргу на це рішення можна подати упродовж семи днів. Наступне судове засідання у справі щодо обвинувачення Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь у вбивстві Павла Шеремета відбудеться 8 жовтня. Як очікується, на наступному засіданні суд заслухає виступи сторін, а також думки учасників процесу про порядок дослідження доказів.

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Обвинувачені своєї вини не визнають

Раніше цього дня під час слухань у суді присяжних справи щодо вбивства Шеремета прокурор оголосив суть обвинувачень, із яких випливає, що організаторами вбивства є невстановлені слідством особи, виконавцями - Антоненко та Кузьменко, а Дугарь - пособницею.

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Відповідаючи на запитання суду, Антоненко сказав, що йому не зрозуміла суть обвинувачень у вбивстві, оскільки він до цього не має стосунку. Антоненко заявив, що не визнає своєї вини ні за цією статтею обвинувачення, ні в частині обвинувачення у зберіганні вибухових речовин і знищення майна.

Кузьменко своєю чергою зазначила, що їй незрозумілий мотив, зазначений в обвинувальному акті, про нібито спроби дестабілізації ситуації в країні та акції протесту. Кузьменко також заявила, що не визнає своєї вини у причетності до вбивства Шеремета. Дугарь, відповідаючи на запитання суду, теж зазначила, що вини своєї не визнає.

Справа Шеремета

Як повідомлялося, вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівника інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

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Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня. 12 серпня Апеляційний суд Києва на засіданні залишив запобіжний захід Антоненку у вигляді тримання під вартою до 14 вересня без змін. 11 серпня Апеляційний суд Києва ухвалив рішення про пом'якшення запобіжного заходу для Кузьменко та помістив її під цілодобовий домашній арешт. Раніше суд скасував запобіжний захід у вигляді нічного домашнього арешту стосовно третьої підозрюваної Яни Дугарь.

25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи щодо обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шереметаздійснюватиме суд присяжних.

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