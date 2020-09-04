 Перше судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета - репортаж | Політичні новини з України: аналітика, прогнози, коментарі | DW | 04.09.2020

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Україна

Перше судове засідання у справі вбивства Павла Шеремета - репортаж

Кордони поліції, акція на захист підсудних та відбір присяжних. 4 вересня відбулось перше засідання Шевченківського районного суду Києва у справі про вбивство Павла Шеремета.

4 вересня Шевченківський райсуд в Києві посилено охороняли

4 вересня Шевченківський райсуд в Києві посилено охороняли

Шевченківський районний суд Києва 4 вересня почав розгляд справи про вбивство журналіста Павла Шеремета. Перед судом постали троє обвинувачених: рок-музикант, сержант Сил спеціальних операцій Андрій Антоненко, дитяча лікарка і волонтерка Юлія Кузьменко та військова медсестра Яна Дугарь.

На першому засіданні суд здійснював відбір присяжних, які братимуть участь у засіданнях. Адже про слухання справи саме судом присяжних просив захист підсудних - можливість розгляду справи у складі двох професійних суддів та трьох присяжних передбачена, якщо ідеться про провадження щодо злочинів, за вчинення яких передбачено довічне позбавлення волі. Це клопотання суд задовольнив.

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Надзвичайні заходи безпеки

Підступи до Шевченківського райсуду охороняли два кордони поліції. Перший розташувався у провулку на підході до споруди суду. Тут зупиняли усіх перехожих і оглядали їхні особисті речі. Другий кордон стояв безпосередньо перед входом в суд. У дворі були помітні спецавтомобілі, автобуси і вантажівки з захищеними вінами. Правоохоронців було приблизно вдвічі більше за тих 20-30 активістів, які стояли навпроти входу до суду з транспарантами "200 днів брехні", вигукували образливі слова на адресу міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та вимагали негайного звільнення обвинувачених у вбивстві Шеремета волонтерів і ветерана війни на Донбасі.

Перед засіданням перед будівлею суду відбулась акція на захист підсудних

Перед засіданням перед будівлею суду відбулась акція на захист підсудних

Щоби потрапити в середину суду треба було пред'явити документи і повідомити, до якої судової зали прямує відвідувач. Після проходу через металошукач у відвідувачів додатково оглядали особисті речі та окремо перевіряли мобільним металошукачем. Але й цього виявилося недостатньо для доступу до зали, де слухалася справа про вбивство Павла Шеремета.

Початок засідання затримався майже на годину, тож коли згодом до вже і так заповненої зали намагались потрапити журналісти, бійці судової охорони відсікли частину представників преси і не допустили в приміщення, пояснивши тим, що засідання вже почалося і в них є наказ зачинити двері на вхід.

Перебіг засідання

Тим часом суд заслуховував сімох кандидатів у присяжні, які переважно розповідали про свою кваліфікацію, родинний стан та спростовували причетність до осіб, зацікавлених у тому чи іншому рішенні суду. Під час слухань цих відповідей стало зрозуміло, що лише дві особи зі сімох кандидатів мали юридичну освіту. 

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За підсумками цієї процедури суд прийняв самовідвід одного з них та задовольнив відвід захистом ще одного присяжного через конфлікт інтересів і можливу необ'єктивність під час розгляду справи. Список п'ятьох присяжних, імена яких були оголошені публічно, буде переданий на автоматизований розподіл і згодом буде визначено трьох основних присяжних та двох запасних. 

Після цього суд ухвалив призначити наступне судове засідання за три тижні - на 28 вересня. Його проводитимуть двоє професійних суддів-жінок Оксана Голуб і Марина Антонюк, які й сформують остаточно суд присяжних.

Адвокат Дмитро Круговий

Адвокат Дмитро Круговий

Фінал суду очікується нескоро

Після завершення судового засідання адвокат Дмитро Круговий пояснив відводи кандидатам у присяжні сумнівами в їхній неупередженості і відповідності всім вимогам. "За три тижні суд почне заслуховувати текст обвинувачення і має визначити перебіг подальшого дослідження доказів: допити свідків, обвинувачених, потерпілих, дослідження речових доказів тощо. Судовий вердикт має бути винесений простою більшістю голосів. Навіть якщо троє присяжних проголосують за одне рішення, то судді мають підкоритися більшості і допомогти у складанні його тексту, бо там лише двоє присяжних мають юридичну освіту", - сказав адвокат.

Обвинувачені у вбивстві Шеремета Антоненко, Кузьменко і Дугарь впевнені, що зможуть надати суду незаперечні докази своєї невинуватості. "Цей судовий цирк шапіто ясно демонструє, що ми є політичним в'язнями, бо ми патріоти і брали участь у війні проти російської агресії. Нас судять за телефонними дзвінками "зверху" і це очевидно всім", - заявив Антоненко журналістам після судового засідання.

Адвокат Віталій Громченко

Адвокат Віталій Громченко

Своєю чергою, представник потерпілої у справі про вбивство Шеремета, власниці інтернетвидання "Українська правда" Олени Притули, адвокат Віталій Громченко заявив DW після засідання, що розкриття цього злочину явно затягувалося в часі, замовники та організатори злочину і досі не встановлені, і що він не довіряє ані слідчій групі, ані висунутій нею версії. "З матеріалів справи виглядає, що це було політичне вбивство, пов'язане з професійною діяльністю Шеремета, а його намагаються подати, як звичайне вбивство з якихось інших мотивів. Я взагалі не вважаю, що до розслідування цієї справи слід було допускати Службу безпеки України", - сказав адвокат.

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