Суд продовжив запобіжні заходи обвинуваченим у справі Шеремета

Шевченківський районний суд Києва у середу, 21 жовтня, подовжив ще на два місяці запобіжні заходи обвинуваченим у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Йдеться про тримання під вартою для Андрія Антоненка, цілодобовий домашній арешт для Юлії Кузьменко та особисті зобов'язання для Яни Дугарь. Відповідне рішення суд ухвалив за клопотанням сторони обвинувачення.

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"Клопотання прокурора задовольнити, подовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обвинуваченому Антоненку... до 19 грудня включно. Продовжити термін дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту обвинуваченій Кузьменко... Продовжити термін дії додаткових зобов'язань обвинуваченій Дугарь", - йдеться в ухвалі суду, яку наводить інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Суд оголосив резолютивну частину ухвали. Антоненко, Кузьменко та їхній захист можуть подати апеляції на це рішення протягом семи днів. Слухання справи по суті продовжиться 17 листопада.

Вранці 20 липня 2016 року в центрі Києва було підірвано машину керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якій перебував Павло Шеремет. Журналіст загинув на місці невдовзі після вибуху.

Про підозру в убивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтерці та дитячій лікарці Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку. Досудове слідство стосовно підозрюваних було завершено 22 травня.

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25 серпня Шевченківський райсуд Києва ухвалив рішення, згідно з яким розгляд по суті справи з обвинувачення Антоненка, Дугарь і Кузьменко в причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета здійснюватиме суд присяжних. Кузьменко перебуває під цілодобовим домашнім арештом, на Дугарь покладено особисті зобов'язання, а Антоненка тримають під вартою. Жоден із обвинувачених свою провину в причетності до вбивства Шеремета не визнає.

28 вересня у Шевченківському районному суді Києва прокурор оголосив короткий виклад обвинувального акта у справі про вбивство Шеремета. Так, в обвинувальному акті зазначається, що слідство не встановило замовників і організаторів вбивства журналіста. Однак, на думку обвинувачення, виконавцями є Антоненко, Кузьменко і Дугарь.