 Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

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Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.

Білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу Алмаз Ігор Макар

Білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар

Колишній співробітник білоруського спецназу Ігор Макар, який поширив аудіозаписи, на яких нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів, зокрема журналіста Павла Шеремета, і відпавив ці записи для розслідування в Україну та Європейський Союз, заявив про готовність прибути до Києва і надати свідчення.

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"Я планую прилетіти у Київ. Не знаю, коли. Це залежить від спецслужб України. Зараз дуже погана ситуація з COVID-19, тому все залежить від них і, мабуть, від слідства. Коли буде така необхідність чи будуть якісь факти, я, звісно, буду сповіщати, а коли українська сторона буде готова, щоб я прилетів і дав свідчення, - я готовий", - сказав він у понеділок, 4 січня, в інтерв'ю інтернет-виданню "Суспільне.Новини".

Макар зазначив, що передав записи українським правоохоронцям "приблизно в грудні", однак офіційного допиту поки що не було. "Але сьогодні (4 січня. - Ред.) зі мною зв'язувалися українські спецслужби. Я розмовляв і дав свою згоду на співпрацю. Я буду готовий дати свідчення в Генеральній прокуратурі України. Також я сказав, що свідчення буде готовий надати колишній співробітник, який зараз поїхав у країну Євросоюзу", - сказав він.

"Плівки Лукашенка"

Нагадаємо, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису, зробленого начебто під час зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що правитель Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадиму Зайцеву, котрий на той момент був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам білоруського спецпідрозділу "Альфа".

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На зустрічі, зокрема, обговорювали діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку.

Нацполіція отримала нові дані

Пізніше того самого дня Національна поліція України повідомила, що отримала в своє розпорядження інформацію про можливих замовників вбивства журналіста Павла Шеремета - документи й аудіозаписи, зроблені не пізніше 2012 року.

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У відомстві також повідомили, що слідство отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із країн Європи, а розпорядника переданої інформації запросили для проведення слідчих дій. "На сьогодні слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації запросили для проведення необхідних слідчих дій", - повідомили у Нацполіції.

Справа Шеремета

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Про підозру у вбивстві Шеремета повідомлено трьом особам: військовій медсестрі Яні Дугарь, волонтеру та дитячому медику Юлії Кузьменко, а також музиканту та ветерану АТО Андрію Антоненку.

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  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

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    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

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    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

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    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


 

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