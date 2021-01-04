Екссиловик з Білорусі Макар: Лукашенко дав КДБ установку усунути Шеремета

Європейське видання EUobserver у понеділок, 4 січня, опублікувало 24-хвилинний запис, з якого випливає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати фізичне усунення деяких білоруських політичних емігрантів у Європі. Ідеться, зокрема, про колишнього співробітника центрального апарату головного управління у боротьбі з корупцією та економічними злочинами МВС Білорусі В'ячеслава Дудкіна, колишнього начальника столичного СІЗО № 1 Олега Алкаєва і колишнього командира 5-ї окремої бригади спецпризначення полковника Володимира Бородача, а також журналіста Павла Шеремета, який загинув улітку 2016 року в результаті вибуху автомобіля у Києві. За даними видання, запис був зроблений у квітні 2012 року, а голоси на ньому належать Вадимові Зайцеву (на той момент - голові Комітету держбезпеки Білорусі. - Ред.) і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

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Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар, який підкреслює, що готовий підтвердити всі відомості у суді. DW поговорила з Ігорем Макаром про сенсаційний аудіозапис і про можливе планування політичних вбивств вищими посадовими особами Білорусі.

Білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар

DW: Розкажіть, як до Вас потрапив цей запис і чому він був опублікований тільки зараз?

Ігор Макар: Даний запис до мене потрапив у 2012 році від моїх анонімних джерел з Комітету держбезпеки Білорусі. Коли я почув на записі ім'я мого близького друга, Олега Алкаєва, я спробував врятувати йому життя і звернувся за допомогою до американських спецслужб, які цьому запобігли. Як я зрозумів, американські служби відразу ж повідомили про це за місцем проживання Олега Алкаєва, В'ячеслава Дудкіна і Володимира Бородача. Мені Алкаєв сам особисто розповідав, що з ним зв'язалася кримінальна поліція з приводу того, що його життю загрожує небезпека, що йому потрібно надати особисту охорону і що він не повинен виїжджати за межі Німеччини. Також у МЗС Білорусі було озвучено про злочин, що готується і, наскільки я знаю, через це Олександр Лукашенко зняв тодішнього голову КДБ Вадима Зайцева.

Тоді я цей запис не публікував, тому що на той час це було неможливо, я не зміг би боротися з режимом наодинці. Зараз, коли вся Білорусь повстала проти режиму, коли я бачу згуртованість народу, я розумію, що моя підтримка і допомога Білорусі потрібна, і я зважився на цей крок. Я готовий пожертвувати своїм життям, щоб Білорусь стала вільною і щоб білоруський народ був вільний і жив у незалежній суверенній країні.

EUobserver зазначає, що в аудіозаписі немає очевидних слідів монтажу, однак експерти поки не змогли остаточно підтвердити його справжність. Які у Вас є підстави стверджувати, що цей запис справжній?

Є підстави довіряти, що це запис справжній, тому що моє джерело з КДБ спілкувалося безпосередньо з одним із тих, хто бере участь у запису.

Олег Алкаєв (ліворуч) та Ігор Макар

Вам відомі вірогідні імена двох інших чоловіків, які нібито розмовляють з ексглавою КДБ Вадимом Зайцевим?

На жаль, маючи тільки запис, можна сказати, що це співробітники антитерористичного підрозділу "Альфа" КДБ Білорусі. Також на записі чутно, що одного звуть Юрій. Зараз я не знаю, хто це, але, думаю, з часом ці імена будуть мені відомі.

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Чому, на Вашу думку, мова на записі йде саме про цих людей - Олега Алкаєва, Володимира Бородача, В'ячеслава Дудкіна і Павла Шеремета?

Я думаю, ці люди мали інформацію, яка сильно заважала нинішньому режиму. Якби вона була опублікована, то мала б дуже важливе відношення до режиму і сильно б вплинула на світову громадськість. Саме тому режим був готовий цим займатися - усувати людей і робити так, щоб зливів інформації не було.

Наскільки, на Вашу думку, в цілому викладена в записі ситуація реальна: обговорення у КДБ Білорусі плану усунення дисидентів за кордоном за дорученням Лукашенка? Думаєте, у білоруських спецслужб вистачило б сил і ресурсів провести таку операцію на території іншої держави?

Для мене це не дивно. Усі 26 років правління Лукашенка спецслужбами здійснювалися злочини різного штибу. Можна згадати, наприклад, зникнення опозиційних політиків наприкінці 90-х років. Для людини, яка має відношення до органів і силових структур, ця інформація - не новина.

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На записі, коли заходить мова про фізичне усунення Павла Шеремета, ідеться, що це планувалося для того, щоб зробити щось резонансне, щоб почати користуватися грошима, які були на спецрахунку КДБ - 1,5 мільйона доларів було виділено за наказом Лукашенка. Але треба розуміти, що фізичне усунення на території Німеччини можна було б зробити за абсолютно інші гроші, виконавці могли це зробити за ніщо, адже головне - виконати наказ.

Ви зараз стверджуєте, що поряд з політичними вбивствами мали місце корупційні схеми?

Так, саме це я і хотів сказати. З усіх грошей, що були покладені на спецрахунок КДБ, була б задіяна набагато менша сума, а решта грошей пішла б у КДБ, заступникам і тим, хто причетний. А з приводу цих грошей я впевнений, що вони надійшли від бізнесменів, у яких або "віджали" бізнес, або забрали якусь суму. Щоб бізнесменів не посадили до в'язниці, у них просто забирають гроші для таких брудних цілей.

Як Ви думаєте, чому в білоруських спецслужб не вийшло здійснити задумане?

Як я повторюся, у 2012 році, щоб врятувати мого друга, я звернувся до американських спецслужб - це вони всьому запобігли. Якби я цього не зробив, я впевнений на 99 відсотків, що названі люди були б убиті.

На аудіозаписі мова також іде про журналіста Павла Шеремета, який у 2016 році загинув в Києві унаслідок вибуху автомобіля. У ході опублікованої розмови ексглави КДБ Вадима Зайцева з двома співробітниками "Альфи" нібито обговорюють саме такий спосіб убивства Шеремета. Як Ви вважаєте, Павла Шеремета вбили білоруські спецслужби?

Я говорив про це з інформаторами, які спілкувалися з іншими людьми з КДБ і інших структур, і мені було конкретно сказано, що робота щодо Павла Шеремета білоруськими спецслужбами не зупинялася. На мою думку, це зробили саме білоруські спецслужби. Навіть з цього запису видно, наскільки емоційним стає Зайцев, коли мова йде про Шеремета. Я впевнений, що Лукашенко дав установку КДБ усунути Шеремета.

Чого Ви хочете досягти оприлюдненням цього аудіозапису?

Я хочу ще раз донести до світової громадськості та громадян Білорусі, що чиновники, які в 2011-2012 роках були в оточенні вищих чинів КДБ, мали безпосереднє відношення до даних злочинів. Я можу назвати прізвища: крім Олександра Лукашенка і Вадима Зайцева, ще фігурує Іван Тертель (на той час заступник голови КДБ, зараз - голова КДБ Білорусі), Віктор Вегер (на той час - перший заступник голови КДБ) і Олег Чернишов (тоді - командир групи "Альфа", зараз - заступник голови КДБ). Я дуже сподіваюся, що ЄС запровадить ще коло санкцій проти режиму Лукашенка. Також у мене є інформація, що Олег Алкаєв подасть заяву про вбивство, яке готувалося проти нього, і Німеччина порушить кримінальну справу. Також я дуже сподіваюся, що цю ситуацію візьмуть у розробку США, і, звичайно, хотілося б, щоб на це відреагувала Росія. Режим Лукашенка перейшов усі межі, і цьому потрібно покласти край.

Можливо, у Вас є інформація, що білоруське керівництво і зараз планує політичні вбивства своїх супротивників?

На жаль, я не можу на це питання відповісти, тому що я веду серйозну роботу в даному напрямку. Коли у мене буде інформація, яка стосуватиметься чийогось життя, і я буду впевнений, що мій інформатор у безпеці, я обов'язково це опублікую. Тому що публікуючи нинішній запис, я керувався тим, що цей колишній співробітник КДБ уже перебуває в ЄС, його життю не загрожує небезпека.

Ви не боїтеся за своє життя після публікації запису?

Звичайно, я хвилююся за своє життя, я розумію, що багато чим ризикую. Але повторюся: заради свободи рідної країни я готовий пожертвувати своїм життям.