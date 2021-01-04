Аваков: В Україні ще в грудні знали про записи щодо вбивства Шеремета

Українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший обсяг матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ. Про це у вівторок, 5 січня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Інтерфакс".

"У грудні-місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета", - заявив Аваков у Харкові.

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Глава МВС України сказав, що матеріали були прийняті і відтоді надано низку міжнародно-правових доручень. У зв'язку з цим Аваков наголосив, що уже домовлено "про деякі слідчі дії вже зараз, у січні, на території Європи", і додав, що українські слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи. "Ми отримали в руки досить багато документів, наразі їх вивчають", - наводить слова Авакова інформагенція.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета в Україні

Нагадаємо, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

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На зустрічі також обговорювали також діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ.

Між тим в інтерв'ю DW Ігор Макар - чоловік, який передав записи бельгійському виданню, - заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року. Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета, про яку оголосили Аваков і президент України Зеленський на брифінгу, була пред'явлена двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікаркі Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета.

У МВС України повідомили, що публікація аудіозаписів з Білорусі 2012 року не вплине на статус підозрюваних.

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