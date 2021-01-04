 Аваков: В Україні ще в грудні знали про записи щодо вбивства Шеремета | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 05.01.2021

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

Аваков: В Україні ще в грудні знали про записи щодо вбивства Шеремета

У грудні українські правоохоронці отримали більше матеріалів, ніж нині оприлюднені в ЗМІ, про те, що у колах білоруських спецслужб обговорювались питання щодо вбивства Павла Шеремета, заявив глава МВС Арсен Аваков.

Арсен Аваков

Арсен Аваков під час виступу в Верховній Раді, червень 2020 року

Українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший обсяг матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений у ЗМІ. Про це у вівторок, 5 січня, заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, повідомляє "Інтерфакс".

"У грудні-місяці ми отримали дещо більше матеріалів, ніж було оприлюднено вчора у пресі, які нам показують, що у колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета", - заявив Аваков у Харкові.

Читайте також: Екссиловик з Білорусі Макар: Лукашенко дав КДБ установку усунути Шеремета

Глава МВС України сказав, що матеріали були прийняті і відтоді надано низку міжнародно-правових доручень. У зв'язку з цим Аваков наголосив, що уже домовлено "про деякі слідчі дії вже зараз, у січні, на території Європи", і додав, що українські слідчі ще продовжують аналізувати отримані документи. "Ми отримали в руки досить багато документів, наразі їх вивчають", - наводить слова Авакова інформагенція.

Оприлюднені записи і справа про вбивство Шеремета в Україні

Нагадаємо, 4 січня інтернет-видання EUobserver опублікувало 24-хвилинний уривок аудіозапису ніби зі зустрічі білоруських силовиків, де йдеться про те, що Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків. За даними видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ньому належать ймовірно Вадиму Зайцеву, котрий на той час був керівником Комітету держбезпеки Білорусі, і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

Читайте також: Екссиловик з Білорусі Макар: Після смерті Шеремета нікому не передавав записи

На зустрічі також обговорювали також діяльність тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який на той час жив у Москві. Співрозмовники вказували на те, що діяльність Шеремета створює певні проблеми, а для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, наголошував голос на плівці, якого розслідувачі називають керівником КДБ.

Між тим в інтерв'ю DW Ігор Макар - чоловік, який передав записи бельгійському виданню, - заявив, що після повідомлення про загибель Шеремета у Києві в 2016 році він не передавав записи українським спецслужбам.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва внаслідок підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Українські слідчі тривалий час не повідомляли про перебіг слідства щодо вбивства Шеремета і заявили про встановлення підозрюваних у злочині лише в грудні 2019 року. Підозра у виконанні вбивства Павла Шеремета, про яку оголосили Аваков і президент України Зеленський на брифінгу, була пред'явлена двом особам - музиканту й військовому Андрію Антоненку і дитячій лікаркі Юлії Кузьменко, а ще одну особу Яну Дугарь підозрюють у тому, що вона була пособницею в організації вбивства Шеремета.

У МВС України повідомили, що публікація аудіозаписів з Білорусі 2012 року не вплине на статус підозрюваних.

  • Павло Шеремет

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Павло Шеремет

    Журналіст Павло Шеремет, який був громадянином Білорусі, загинув внаслідок вибуху автомобіля в центрі Києва 20 липня 2016 року - зловмисники заклали вибухівку в його авто. Він неодноразово критикував політику президента Білорусі Олександра Лукашенка та російську владу. Особи, причетні до вбивства журналіста, досі не встановлені. Проте слідство в Україні не виключає, що його могли замовити з Росії.

  • Аміна Окуєва

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аміна Окуєва

    Громадська активістка та ветеранка АТО чеченського походження Аміна Окуєва загинула від поранення в голову торік 30 жовтня - невідомі обстріляли автомобіль, в якому вона їхала разом з чоловіком Адамом Осмаєвим. Українська поліція розцінює це вбивство як замовне, а в Службі безпеки не виключають, що у цьому злочині є "російський слід".

  • Олесь Бузина

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Олесь Бузина

    Письменника і публіциста Олеся Бузину, відомого своїми антиукраїнськими поглядами, застрелили 16 квітня 2015 року біля його будинку в Києві. Слідство назвало вбивство замовним і пов'язаним з професійною діяльністю журналіста. Тоді як деякі українські політики і журналісти вбачали у вбивстві "руку Кремля". Нині цю справу розглядають у Шевченківському суді Києва.

  • Денис Вороненков

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Денис Вороненков

    Екс-депутата Державної думи РФ Дениса Вороненкова вбили 23 березня 2017 року у центрі Києва. Незадовго до цього він переїхав до України і свідчив у справі про державну зраду Віктора Януковича. Цей статус свідка і став однією з офіційних версій вбивства. "Вороненков багато знав і знав про те, що він є найбільш вразливим для путінської системи...", - заявляв його колишній колега Ілля Пономарьов.

  • Аркадій Бабченко
    ще до теми

    Від Бузини до Шеремета: найгучніші вбивства в Україні

    Аркадій Бабченко

    Вбивство російського журналіста Аркадія Бабченка 29 травня було інсценовано СБУ. 30 травня з'ясувалось, що журналіст живий. Українська спецслужба встановила організатора вбивства, який діяв в інтересах російських спецслужб, та затримала його. Бабченко відомий своїм негативним ставленням до режиму Путіна. Через свої погляди торік він залишив Росію та оселився в Києві.

    Автор: Ольга Войтович


Дивитись відео 07:02

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

DW.COM

Справа Шеремета: інформатор EUobserver готовий прилетіти в Україну

Екс-співробітник білоруського спецназу, котрий поширив інформацію про можливих замовників убивства Павла Шеремета, готовий прилетіти до Києва і надати свідчення.  

Також за темою

Weissrussland Lukaschenko

У КДБ Білорусі планували вбивство Павла Шеремета - розслідування 04.01.2021

Олександр Лукашенко хотів позбутися критиків влади Білорусі, зокрема Павла Шеремета, повідомило видання EUobserver. Національна поліція України також заявила, що отримала нові дані в справі Шеремета.

Weißrussland | Igor Makar

Екссиловик з Білорусі Макар: Після смерті Шеремета нікому не передавав записи 05.01.2021

В інтерв'ю DW колишній білоруський силовик Ігор Макар розповів про те, чому не передав записи розмов білоруських силовиків українським спецслужбам після загибелі Павла Шеремета у 2016 році.

Journalisten in Mittel- und Osteuropa | Pavel Sheremet (Ukraine)

Екссиловик з Білорусі Макар: Лукашенко дав КДБ установку усунути Шеремета 05.01.2021

Колишній білоруський силовик Ігор Макар надав виданню EUobserver аудіозапис, з якого випливає, що президент Білорусі Олександр Лукашенко хотів усунути своїх опонентів. Подробиці - в інтерв'ю DW з Ігорем Макаром.

Реклама

Докладно

На вулицях Атланти

Вибори в Джорджії: на кону майбутнє США

Вибори у штаті Джорджія до Сенату США стануть визначальними для того, чи зможе Джо Байден втілити свою програму.  

Штаб-квартира Газпрому в Москві

"Газпром" втратив монополію в Болгарії та Хорватії через TAP

Постачання газу з Азербайджану і СПГ-термінал у Хорватії змінили розклад сил на ринку газу у Південно-Східній Європі.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  