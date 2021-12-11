Глава МВС України ініціював розслідування щодо свого заступника

Міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський підписав подання з пропозицією уряду тимчасово відсторонити його заступника Олександра Гогілашвілі, який влаштував скандал з поліцейськими на блокпосту в Краматорську Донецької області. Також глава МВС ініціював проведення розслідування інциденту.

"Через події на блокпосту в Донецькій області за участю Олександра Гогілашвілі мною ініційовано перед прем'єр-міністром України та урядом питання про проведення дисциплінарного провадження, в ході якого мають бути встановлені всі обставини та зроблені висновки", - повідомив Монастирський у суботу, 11 грудня на своїй сторінці Facebook.

Монастирський зазначив, що запропоноване ним відсторонення Гогілашвілі від займаної посади діятиме на період дисциплінарного провадження. "Я особисто вивчу всі деталі того, що сталося, і ухвалю відповідні управлінські рішення", - наголосив глава МВС.

Суперечка із правоохоронцями на в'їзді в Донецьку область

Напередодні, 10 грудня, в соцмережах з'явилося відео, на якому нібито Олександр Гогілашвілі сперечається із правоохоронцями на блокпосту на в'їзді в Донецьку область. Причиною конфлікту, судячи з відео, став факт зупинки авто Гогілашвілі і прохання поліцейських показати документи.

Чиновник обурився, що його не впізнали, та погрожував правоохоронцям. "Я три роки вже заступник міністра! Три роки! І сумно, що ти не знаєш… Тепер ти знаєш, але тепер і я тебе знаю, дружок, і для тебе це приємним не буде", - сказав Гогілашвілі.

Також на відео видно, як Гогілашвілі хапає поліцейського за барки та розмахує руками.

Чоловік секретарки Зеленського?

Згідно з даними на сайті МВС, Гогілашвілі народився в 1973 році в Грузії. У 2019 році закінчив Львівський університет бізнесу і права за спеціальністю "Облік та оподаткування", у 2020 році закінчив цей же університет за спеціальністю "Право". У 2018-2019 роках працював соціальним працівником Міжнародної громадської організації "Центр здорової молоді" в Києві.

В міністерстві внутрішніх справ Гогілашвілі почав працювати у вересні 2019 року - на посаді заступника Арсена Авакова, який тоді очолював відомство. Після приходу на посаду міністра Дениса Монастирського Гогілашвілі залишився його заступником. Гогілашвілі відповідає за боротьбу з наркотиками та реабілітацію наркозалежних.

За даними ЗМІ, Гогілашвілі одружений з Марією Левченко, яка є особистою помічницею президента України Володимира Зеленського.