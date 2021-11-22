Поліція досі шукає причетних до замаху на помічника Зеленського

Українська поліція за два місяці розслідування не знайшла підозрюваних у справі про замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це у понеділок, 22 листопада, повідомляє агенція "Українські новини" з посиланням на представника міністерства внутрішніх справ (МВС).

"Продовжуються оперативні заходи у справі", - цитує агенція співробітника відомства. За даними ЗМІ, підозрюваних не знайдено. Також не знайдено зброю, з якої стріляли по автомобілю Шефіра. Додаткову інформацію у справі слідство не розголошує.

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Замах на Шефіра

Нагадаємо, 22 вересня було скоєно замах на Сергія Шефіра. За даними поліції, невстановлені особи на дорозі через ліс між селами Лісники та Ходосівка поблизу Києва обстріляли з автоматичної зброї 7,62 калібру його автомобіль. Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що пострілів було 18. Здебільшого кулі пробили нижні бокові сторони авто. Сам Шефір не постраждав. Утім, його водій отримав три кульові поранення. Чоловіка госпіталізували та прооперували. Попередньо інцидент кваліфікували як "замах на вбивство двох і більше осіб".

Як повідомляв голова Національної поліції України Ігор Клименко, правоохоронці розглядають три основних версії замаху на Шефіра. За його словами, напад міг статися "через державну діяльність потерпілого, задля тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн". Клименко також додав, що до розслідування підключено співробітників Служби безпеки України.