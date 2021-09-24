ФБР допоможе розслідувати замах на Шефіра - МВС України

Федеральне бюро розслідувань (ФБР) США надасть українським правоохоронцям допомогу в розслідуванні замаху на першого помічника президента Володимира Зеленського Сергія Шефіра. Про це повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Допомога від ФБР (буде надана)", - зауважив Єнін у п'ятницю, 24 вересня, цитує агенція "Українські новини". Подробиць допомоги заступник міністра не уточнив.

Раніше Єнін поінформував, що МВС отримало підтвердження від американських колег про надання допомоги українським правоохоронцям для забезпечення максимально оперативного розкриття злочину, однак не уточнив, який саме орган висловив таку готовність. "Ми отримали підтвердження від наших американських колег надати нам посильну допомогу, щоб забезпечити максимально оперативне розкриття цього злочину", - заявив Єнін 22 вересня.

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Замах на помічника Зеленського

Зранку 22 вересня поблизу села Лісники в Київській області було обстріляно автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. При цьому дістав поранення водій. Правоохоронці розглядають три основних версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.

Зеленський заявив, що вважає ймовірною версією замаху на Шефіра реакцію різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження їхнього впливу в Україні. Про це він сказав у середу, 22 вересня, у Нью-Йорку в коментарі телеканалу "Дім".

"Таких кроків щодо близьких людей президента навіть у дуже складний час після 2014 року не було. Тобто це свідчить про реакцію на реальні зміни в державі, які ми (команда Зеленського. - Ред.) хочемо робити. І навіть те, що нам ще не вдалося, - цей напрям ми обрали правильно. Це свідчить про те, що якщо раніше все контролювали різні групи, то сьогодні з їхніх рук це йде. Тому я вважаю, що це одна з можливих версій того, що, на жаль, сталося", - сказав Зеленський.

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