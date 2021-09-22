Зеленський вважає замах на Шефіра реакцією на зміни в державі

Президент України Володимир Зеленський вважає ймовірною версією замаху на свого першого помічника Сергія Шефіра реакцію різних політико-фінансових груп на курс і діяльність президентської команди щодо обмеження їхнього впливу в Україні. Про це він сказав у середу, 22 вересня, у Нью-Йорку в коментарі телеканалу "Дім".

"Таких кроків щодо близьких людей президента навіть у дуже складний час після 2014 року не було. Тобто це свідчить про реакцію на реальні зміни в державі, які ми (команда Зеленського. - Ред.) хочемо робити. І навіть те, що нам ще не вдалося, - цей напрям ми обрали правильно. Це свідчить про те, що якщо раніше все контролювали різні групи, то сьогодні з їхніх рук це йде. Тому я вважаю, що це одна з можливих версій того, що, на жаль, сталося", - сказав Зеленський, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Водночас глава держави наголосив, що "не має наміру їх (політико-фінансові групи - Ред.) звинувачувати". "Очікуватимемо слідства", - сказав президент. За словами Зеленського, правоохоронці шукатимуть безпосередніх виконавців замаху на вбивство Шефіра. "Я не можу сказати з упевненістю, що знайдуть. Я думаю, що робитимуть усе, щоб знайти. (...) Наразі, мені здається, правоохоронні органи набагато відкритіше працюють, і для суспільства зокрема, тому жодних залякувань. Просто потрібно зробити свою роботу і відповідні висновки", - сказав він.

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Президент також сказав, що розцінює замах на Шефіра як тиск безпосередньо на нього. "Для мене важлива ситуація, що склалася, - і навіть не через те, що це мій товариш, хоча це мій дуже теплий і близький друг - що в принципі в наш сучасний час знаходять саме такі спроби, такі кроки, щоб впливати. Впливати на мене неможливо", - наголосив він.

Раніше Зеленський попереджав про те, що "відповідь президентської команди на замах на Шефіра буде сильною". Сам Шефір вважає, що замах на нього скоєно для "залякування вищих ешелонів влади" України.

Нагадаємо, що о 10-й ранку 22 вересня поблизу села Лісники в Київській області було обстріляно автомобіль першого помічника Володимира Зеленського Сергія Шефіра. При цьому дістав поранення водій.

За словами голови Національної поліції України Ігоря Клименка, правоохоронці наразі розглядають три основних версії замаху: державна діяльність потерпілого, тиск на вище керівництво країни, дестабілізація політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн.