Шефір вважає, що замах на нього скоєно для залякування влади

Перший помічник президента України Сергій Шефір у середу, 22 вересня, заявив, що замах на нього було скоєно задля залякування вищого ешелону влади в країні.

"Все, що я можу сказати, це що замах було скоєно з метою залякування вищого ешелону влади. Але треба розуміти, що Володимир Зеленський у нас дуже вольова людина, стержнева, його не залякати. Він обрав правильний шлях, йде своєю дорогою, народ його підтримує. Дай Боже, впораємося з усіма цими речами", - заявив Шефір на брифінгу в міністерстві внутрішніх справ України, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Він спростував версії замаху, почуті по телевізору і нібито пов'язані з конфліктами між ним і оточенням Зеленського. "Жодних конфліктів у команді немає. Все, що було до цього сказано, - це все фейки. У нас команда дружна, злагоджена і йде вперед", - сказав перший помічник президента.

Шефір також поділився подробицями інциденту. "Їхали, раптом пролунали постріли, поранили водія. Водій - молодець, поїхав далі. Ми прискорилися трохи. Було моторошно. Тут же я зателефонував у поліцію, міністру МВС. Правоохоронні органи спрацювали оперативно. (...) Водія забрала швидка допомога. (...) Відчуття не з приємних", - сказав перший помічник президента.

Сліди від куль на автомобілі, яким їхав Сергій Шефір

Життю водія Шефіра нічого не загрожує, повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський. "Щойно прооперували водія, його життю справді нічого не загрожує. І зазначу, що він ще до того, як поїхати до лікарні, встиг вказати слідчим на місце, звідки конкретно було скоєно постріли, що дало можливість слідчим оперативно здійснювати огляд місця події, необхідні слідчі дії", - сказав Монастирський.

Версії замаху

Українські правоохоронці розглядають три основних версії замаху на Шефіра, повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко. "З урахуванням отримання попередніх даних три основних версії, які розглядає Національна поліція України, - це через державну діяльність потерпілого, задля тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема розглядається версія за участі спецслужб іноземних країн", - сказав Клименко на брифінгу.

У свою чергу міністр внутрішніх справ Денис Монастирський заявив, що метою було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України. "Команду президента не налякати, ті реформи, які розпочато, зокрема в боротьбі з організованою злочинністю, буде продовжено", - запевнив він.

Нагадаємо, що 22 вересня о 10-й ранку поблизу села Лісники в Київській області було обстріляно автомобіль першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра, поранення отримав подій. Як повідомило агентству "Інтерфакс-Україна" джерело в правоохоронних органах, загалом в автомобіль було випущено 12 куль. У свою чергу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко у Facebook повідомив, що постріли було здійснено з лісу з автоматичної зброї за напрямком руху автомобіля.