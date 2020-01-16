Що відомо про стрілянину в автомобіль із помічником президента Шефіром

Вранці середи, 22 вересня, було скоєно замах на першого помічника президента України Володимира Зеленського Сергія Шефіра. За даними поліції, невстановлені особи на дорозі через ліс між селами Лісники та Ходосівка поблизу Києва обстріляли з автоматичної зброї 7,62 калібру автомобіль першого помічника Шефіра. Голова Київської обласної прокуратури Олексій Хоменко заявив, що пострілів було 18. Здебільшого кулі пробили нижні бокові сторони авто. Сам Шефір не постраждав. Утім, його водій отримав три кульові поранення. Чоловіка було госпіталізовано та прооперовано. Попередньо правоохоронці кваліфікували інцидент як "замах на вбивство двох і більше осіб".

Керівник парламентської фракції "Слуга народу" Давид Арахамія у кулуарах Верховної Ради висловив припущення: через те що Шефір часто їздив сам за кермом, зловмисники, ймовірно, цілилися саме в нього. А міністр внутрішніх справ Денис Монастирський, не дочекавшись результатів розслідування, одразу заявив, що метою було не налякати, а саме вбити першого помічника президента України.

У слідства три офіційні версії

На даний момент, як повідомив голова Національної поліції України Ігор Клименко, правоохоронці розглядають три основних версії замаху на Шефіра. За його словами, напад міг статися "через державну діяльність потерпілого, задля тиску на вище керівництво країни та з метою дестабілізації політичної ситуації в нашій країні, зокрема, розглядається версія за участю спецслужб іноземних країн". Клименко також додав, що до розслідування підключено співробітників Служби безпеки України (СБУ).

Поліція обстежує обстріляне авто Шефіра

При цьому міністр внутрішніх справ Денис Монастирський запевняє, що команду президента не налякати, а ті реформи, які нею розпочато, зокрема в боротьбі з організованою злочинністю, триватимуть і надалі.

Сам Сергій Шефір на брифінгу МВС заявив, що замах на нього було скоєно задля залякування вищого ешелону влади в країні. В Офісі президента замах на Сергія Шефіра розцінили як сплановану акцію з метою залякати команду Володимира Зеленського та зупинити ініційовану ним трансформацію держави. "Більше ризиків, на мій погляд, є у зв'язку з рішеннями Ради національної безпеки і оборони, яка застосовувала санкції і щодо олігархів та їхніх структур, і щодо кримінальних структур, і щодо тих, хто займається контрабандою. Тобто є цілий пласт кланів, по яких уже було завдано ударів", - прокоментував інцидент радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк.

Володимир Зеленський назвав напад на авто з Шефіром "слабкістю"

Президент України, який бере участь у Генеральній Асамблеї ООН у Нью-Йорку, поширив відеозвернення, у якому пообіцяв сильну відповідь. "Передавати мені "привіт" пострілами з лісу в автомобіль мого друга - це слабкість. А ось відповідь буде сильною", - заявив Зеленський. Через новину про замах на його близького друга та ексбізнес-партнера президент заявив, що перериває свій візит до США і повернеться в Київ одразу після виступу перед Генеральною Асамблеєю ООН.

Хто такий Шефір?

Сергій Шефір, як і Володимир Зеленський, родом із Кривого Рогу. Вони познайомились ще у 1990-х роках, коли Шефір разом із старшим братом Борисом організовували в місті фестиваль клубу веселих та кмітливих (КВК, або в російській абревіатурі - КВН). Пізніше разом із Зеленським брати Шефіри у 2003 році заснували студію "Квартал 95", відтоді їх пов'язують дружні стосунки. Шефір був автором ідеї і продюсером серіалу "Слуга народу" з нинішнім президентом у головній ролі, показ якого передував приходу Зеленського до влади. Пізніше, у 2017 році було зареєстровано однойменну партію, яка нині править у країні. Сергія Шефіра називали правою рукою Зеленського і і до, і після приходу команди Зеленського до влади, коли Шефір став першим помічником президента України. Його завдання на цій посаді полягає в організації щоденної роботи глави держави. Зокрема, його у ЗМІ називають головним комунікатором між Офісом президента та українськими олігархами.