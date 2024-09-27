Удар балістикою по управлінню поліції Кривого Рогу: є жертва

Удар балістикою по управлінню поліції Кривого Рогу: є жертва27 вересня 2024 р.
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Російські війська завдали вранці п'ятниці, 27 вересня, ракетного удару по районному управлінню Національної поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області.
За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, було пряме влучання балістичної ракети в будівлю.
Триває пошуково-рятувальна операція
Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Аварійно-рятувальна операція продовжується - шукають трьох людей.
Станом на 12:10 відомо про шістьох поранених. Трьох чоловіків госпіталізували в стані середньої тяжкості з черепно-мозковими травмами, переломами та різаними ранами. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці.
Крім будівлі поліції постраждали 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад і понад 80 авто.