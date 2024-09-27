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Удар балістикою по управлінню поліції Кривого Рогу: є жертва

Дмитро Шварц | Віолетта Чайковська
27 вересня 2024 р.

Росія влучила балістичною ракетою по управлінню поліції в Кривому Розі. З-під завалів дістали тіло загиблої, є поранені.

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Ракетний удар по Кривому Рогу Дніпропетровської області, 27 серпня 2024 року
Наслідки одного з російських ракетних ударів по Кривому Рогу (архівне фото)Фото: Stringer/REUTERS

Російські війська завдали вранці п'ятниці, 27 вересня, ракетного удару по районному управлінню Національної поліції в Кривому Розі Дніпропетровської області.

За даними голови ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, було пряме влучання балістичної ракети в будівлю. 

Триває пошуково-рятувальна операція

Під завалами виявили тіло загиблої жінки. Аварійно-рятувальна операція продовжується - шукають трьох людей.

Станом на 12:10 відомо про шістьох поранених. Трьох чоловіків госпіталізували в стані середньої тяжкості з черепно-мозковими травмами, переломами та різаними ранами. Ще троє постраждалих чоловіків отримали допомогу на місці.

Крім будівлі поліції постраждали 23 приватних будинки, три дев'ятиповерхівки, навчальний заклад і понад 80 авто.

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