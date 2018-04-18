 Поліція відкликала листа з рішенням суду про блокування 426 сайтів | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.02.2021

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Поліція відкликала листа з рішенням суду про блокування 426 сайтів

У МВС повідомили, що ініціатором позову був громадянин, якому не подобалося те, що на різних сайтах його називали "шахраєм і пройдисвітом".

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко (архівне фото)

Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко (архівне фото)

Поліція відкликала свій супровідний лист до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації (НКРЗІ), з рішенням Голосіївського суду, за яким провайдери зобов'язані заблокувати доступ до сайту російського економічного видання РБК і ще 425 різних сайтів, повідомив у четвер, 25 лютого, заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"Сьогодні Україна з подивом дізналася про те, що рішенням Голосіївського районного суду Києва накладено арешт на 426 інтернет-сайтів. Поліція вже відкликала свого супровідного листа до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації", - написав Геращенко на своїй сторінці у соцмережі Facebook.

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За його словами, 17 грудня 2020 року громадянин Олександр Пан звернувся в поліцію зі скаргою на нібито скоєні проти нього шахрайські дії. "Йому дуже не подобалося те, що про нього писали на різних інтернет-сайтах в різний час, називаючи його шахраєм і пройдисвітом", - зазначив Геращенко.

Заступник міністра пояснив, що після реформи кримінально-процесуального законодавства поліція зобов'язана реєструвати будь-які заяви про вчинення кримінального правопорушення, відповідно, цю теж було зареєстровано.

"Після цього (...) Олександр Пан і його адвокати звертаються до Голосіївського районного суду з вимогою накласти арешт на сотні інтернет-сайтів, які в різний час щось про нього писали. (...) Суддя Плахотнюк 4 лютого 2021 року виносить рішення про визнання 426 інтернет-сайтів (...) такими, що принижують честь і гідність Пана, (...) і накладає на них арешт", - пояснив Геращенко.

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Далі, за його словами, це рішення суду спрямовується слідчому поліції, а також у НКРЗІ. "Жодних реальних дій, які завдали б шкоди власникам інтернет-ресурсів, заподіяно не було, окрім шкоди суспільній моралі після таких рішень суду", - наголосив заступник міністра.

Говорячи про висновки й рекомендації, зроблені у зв'язку з цією ситуацією, Геращенко повідомив, що поліція відкликала супровідного листа до Нацкомісії.

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Як повідомив заступник міністра, кримінальне провадження буде витребувано до Головного слідчого управління для проведення перевірки, й "у разі відсутності складу злочину, а також за рішенням слідчого та прокурора буде закрито згідно з передбаченою Кримінальним процесуальним кодексом процедурою".

Нагадаємо, сьогодні в ЗМІ з'явилися повідомлення про рішення Голосіївського суду, яким провайдерів зобов'язали закрити доступ до російських РБК і LiveJournal і ще 424 інформаційних інтернет-ресурсів.

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