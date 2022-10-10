Путін погрожує Україні новими атаками

Після масованих ракетних атак у понеділок Путін пригрозив Україні новими ударами, які "відповідатимуть рівню загроз, що створюються Російської Федерації".

Росія жорстко реагуватиме у разі "продовження спроб терактів" з боку України на російській території. "Відповіді з боку Росії будуть жорсткими і за своїми масштабами відповідатимуть рівню загроз, що створюються Російській Федерації", - заявив президент РФ Володимир Путін на нараді з постійними членами Ради безпеки РФ у понеділок, 10 жовтня.

За словами Путіна, Росія вранці в понеділок завдала "масованого удару високоточною зброєю великої дальності повітряного морського та наземного базування по об'єктах енергетики, військового управління та зв'язку України".

Україна знищила половину російських ракет

РФ випустила по території України 84 крилаті ракети, а також запустила 24 безпілотних літальних апарати, з них 13 - іранські "Шахід-136". "Знищено 56 цілей. Серед них 43 крилатих ракети та 13 БПЛА (з них 10 типу "камікадзе")", - повідомив в Facebook генеральний штаб Збройних сил України.

Російські ракети влучили в об’єкти критичної інфраструктури у вісьмох областях та Києві, внаслідок цього виникло понад 30 пожеж. "Відсутнє електропостачання у 4 областях: Львівська, Полтавська, Сумська, Тернопільска. На решті території України електропостачання порушено частково", - повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій в Teleagram.

Низка ракет розірвалася поблизу не пов'язаних з інфраструктурою місць: закладів освіти, парків, дитячих майданчиків, бізнес-центрів. Внаслідок обстрілів загинули щонайменше 11 людей, ще 64 - отримали поранення. Західні країни різко засудили дії Росії.

Підрив Кримського мосту

Вранці 8 жовтня на Керченському мості вибухнула вантажівка, були зруйновані два автомобільні прольоти. Росія назвала підрив "терактом" і звинуватила в його організації українські спецслужби. Українські посадовці офіційно не підтверджували, що вибух організований Києвом.