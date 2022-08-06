Тайвань: Китай моделює напад на острів

Під час маневрів навколо Тайваню Народно-визвольна армія Китаю "імітувала" атаку на острів. Про це повідомляє у суботу, 6 серпня, міністерство оборони Тайваню, яке цитує dpa.

Поблизу Тайваню діяла велика кількість військових літаків і військових кораблів. Деякі з них перетнули неофіційну, але визнану обома сторонами середню лінію в Тайванській протоці, що розділяє материк і острів. У відповідь військові Тайваню направили літаки, попередили по радіо та задіяли системи протиракетної оборони, щоб переслідувати китайські військові літаки. Китай почав маневри навколо демократичної острівної республіки у відповідь на візит спікерки Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі на Тайвань.

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Блінкен: Китай поводиться безвідповідально

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Китай у "безвідповідальних кроках" через розрив важливих контактів зі Сполученими Штатами. Заходи, які уряд Пекіна вживає проти Тайваню, показують, що Китай відходить від пріоритету пошуку мирного рішення та переходить до застосування сили, заявив Блінкен у суботу у Манілі. Так він прокоментував військові маневри Китаю, які ніби імітували атаку на острів.

Обурений візитом Пелосі на Тайвань, Китай також розірвав відносини зі США на кількох рівнях. За даними міністерства закордонних справ Китаю у Пекіні, запланована зустріч вищих військових представників обох сторін була скасована, а двосторонні кліматичні переговори призупинені.

Загострення після візиту Пелосі

Напруженість між владою материкового Китаю і Тайваню зросла останніми днями через візит на острів Ненсі Пелосі - вона прилетіла на Тайвань увечері 2 серпня в рамках турне країнами Азії і залишила його 3 серпня. Пелосі, яка під час візиту запевнила Тайвань у широкій підтримці Вашингтона, стала першою за 25 років спікеркою Палати представників Конгресу, яка відвідала Тайвань.

Влада Китаю, яка вважає Тайвань своєю територією, виступала з різкою критикою ще до її прибуття на острів. 4 серпня, після від'їзду Пелосі, Народно-визвольна армія Китаю розпочала анонсовані раніше повітряні та морські військові навчання в районі Тайваню. Міноборони Тайваню назвало китайські маневри вкрай провокаційними та оголосило про розгортання наземних ракетних комплексів. Державні ЗМІ КНР та міноборони Японії повідомили, що під час навчань китайські ракети пролетіли над Тайванем.