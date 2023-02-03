Над США виявили шпигунську кулю з Китаю

В американському міноборони впевнені, що виявлена над штатом Монтана розвідувальна куля прилетіла з Китаю. Апарат не становить ні військової загрози, ні небезпеки для людей на землі або літаків у повітрі.

Американські військові помітили над США китайську розвідувальну повітряну кулю, повідомили в міністерстві оборони. За даними Пентагону, апарат помітили ще 1 лютого над штатом Монтана на північному заході.

У повідомленні вказується, що аеростат все ще перебуває над Сполученими Штатами, його траєкторію польоту уважно відстежують. Американські військові розглядали можливість збити його, але вирішили не робити цього через небезпеку падіння уламків.

Після виявлення кулі влада США вжила негайних дій, щоби запобігти витоку секретної інформації, заявив представник Пентагону Пет Райдер. За його словами, у відомстві впевнені, що куля прилетіла з Китаю. Такі інциденти траплялися і раніше, проте цього разу аеростат залишається над територією США довше, ніж зазвичай.

За словами Райдера, повітряна куля не становить військової загрози або небезпеки для людей, які перебувають на землі, через велику висоту вона також безпечна для літаків. У зв'язку з інцидентом США перебувають у контакті з Пекіном.

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Китай вивчає інформацію про кулю-шпигуна

Уряд Китаю перевіряє інформацію про шпигунську повітряну кулю, заявила в п'ятницю, 3 лютого, офіційна представниця міністерства закордонних справ КНР Мао Нін журналістам у Пекіні. "Ми сподіваємося, що обидві сторони підійдуть до справи з холодною головою", - додала вона, зазначивши, що не варто спекулювати або загострювати проблему до того, як стане зрозуміло, що сталося.

Інцидент стався незадовго до запланованого візиту до Китаю державного секретаря США Ентоні Блінкена, якого очікують у Пекіні в неділю, 5 лютого. Це буде перший подібний візит такого рівня з жовтня 2018 року.

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