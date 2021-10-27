У США заборонили роботу китайського оператора зв'язку через шпигунство

Федеральна комісія зв'язку США (FCC) відкликала ліцензію у китайської телекомунікаційної компанії China Telecom через загрозу національній безпеці. China Telecom має припинити надання послуг у США протягом 60 днів, повідомляється у середу, 27 жовтня.

Це рішення FCC пояснює тим, що Китай може використовувати компанію для підслуховування і "займатися шпигунством та іншою шкідливою діяльністю проти США". "Контроль China Telecom Americas урядом Китаю створює значні ризики для національної безпеки", - йдеться у заяві FCC.

Своєю чергою представник China Telecom зазначив, що рішення американського руглятора "розчаровує", пише агенція Reuters. Він додав, що компанія зробить все можливе, аби продовжити обслуговувати своїх клієнтів.

Тиск на китайський бізнес у США

Про намір відкликати ліцензію, яку China Telecom отримала 20 років тому, FCC заявила ще у 2019 році. Тоді ж FCC відхилила заявку на ліцензію ще одного китайського оператора China Mobile Ltd.

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Також за розпорядженням колишнього президента США Дональда Трампа в січні 2021 року China Telecom була виключена з лістингу Нью-Йоркської фондової біржі разом з іншими китайськими телекомунікаційними компаніями - China Mobile та China Unicom. Трамп заборонив американцям інвестувати в ці та низку інших китайських компаній, зокрема, Xiaomi та Huawei.