 Трамп вніс до чорного списку китайські компанії Xiaomi і COMAC | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 15.01.2021

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Новини

Трамп вніс до чорного списку китайські компанії Xiaomi і COMAC

США в черговий раз розширили чорний список китайських компаній, які підозрюються в зв'язках з китайським військово-промисловим комплексом. Американцям заборонено робити інвестиції в ці компанії.

Китайський гігант Xiaomi потрапив до чорного списку США

Китайський гігант Xiaomi потрапив до чорного списку США

Адміністрація президента США Дональда Трампа внесла до чорного списку дев'ять китайських компаній, серед яких авіаційна корпорація COMAC та один з найбільших виробників споживчої електроніки Xiaomi. Відповідне доповнення чорного списку було опубліковано в четвер, 14 січня, на сайті міністерства оборони США. Всі ці компанії підозрюються в зв'язках з китайським військово-промисловим комплексом.

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Таким чином, Сполучені Штати Америки розширили перелік компаній з КНР, в акції яких незабаром буде заборонено вкладати кошти американським інвесторам. А до 11 листопада 2021 року американські інвестори, які вже вклали в ці компанії гроші, повинні позбутися відповідних активів. Спочатку список був складений у червні 2020 року. Тоді до нього увійшли 20 компаній, зокрема одна з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій Huawei. Пізніше він кілька разів поповнювався.

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Тим часом торговельні війни США з Китаєм могли коштувати економіці США до 245 тисяч робочих місць, йдеться в дослідженні аналітичного центру Oxford Economics. Негативні наслідки протистояння з КНР будуть відчуватися до 2025 року. Обраний президент США Джо Байден вже заявив, що перевірить запроваджені Трампом обмеження, проте не дав обіцянок їх скасувати.

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