Трамп вніс до чорного списку китайські компанії Xiaomi і COMAC

Адміністрація президента США Дональда Трампа внесла до чорного списку дев'ять китайських компаній, серед яких авіаційна корпорація COMAC та один з найбільших виробників споживчої електроніки Xiaomi. Відповідне доповнення чорного списку було опубліковано в четвер, 14 січня, на сайті міністерства оборони США. Всі ці компанії підозрюються в зв'язках з китайським військово-промисловим комплексом.

Читайте також: У США опублікували "чорний список" компаній з Китаю і Росії

Таким чином, Сполучені Штати Америки розширили перелік компаній з КНР, в акції яких незабаром буде заборонено вкладати кошти американським інвесторам. А до 11 листопада 2021 року американські інвестори, які вже вклали в ці компанії гроші, повинні позбутися відповідних активів. Спочатку список був складений у червні 2020 року. Тоді до нього увійшли 20 компаній, зокрема одна з найбільших у світі компаній у сфері телекомунікацій Huawei. Пізніше він кілька разів поповнювався.

Читайте також: США запровадили нові санкції щодо Китаю через Гонконг

Тим часом торговельні війни США з Китаєм могли коштувати економіці США до 245 тисяч робочих місць, йдеться в дослідженні аналітичного центру Oxford Economics. Негативні наслідки протистояння з КНР будуть відчуватися до 2025 року. Обраний президент США Джо Байден вже заявив, що перевірить запроваджені Трампом обмеження, проте не дав обіцянок їх скасувати.