 Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 19.09.2020

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Новини

Китай відповів США за санкції щодо TikTok і WeChat

Китай запровадив механізм накладення санкцій на іноземні підприємства. Пекін пішов на такий крок після рішення США заборонити китайські додатки TikTok і WeChat.

Китай запровадив механізм, який допоможе накладати санкції на іноземні країни

Китай запровадив механізм, який допоможе накладати санкції на іноземні країни

Китай запровадив у суботу, 19 вересня, механізм притягнення до відповідальності іноземних компаній, організацій та фізичних осіб, якщо вони становлять "загрозу національній безпеці КНР".

Як повідомляється на сайті міністерства торгівлі Китаю, на підприємства можуть бути накладені санкції, якщо Пекін визнає за кимось порушення міжнародно визнаних правил торгівлі і економічних відносин та у разі "заподіяння шкоди національному суверенітету Китаю, його безпеці та інтересам щодо розвитку". Як кримінально-правові санкції застосовуватимуться грошові штрафи, обмеження експорту, заборони на інвестиції в КНР та в'їзд до країни.

Оглядачі зазначають, що цей крок спрямований, в першу чергу, проти американських підприємств, оскільки напередодні представники міністерства торгівлі США  оголосили, що з 20 вересня на території США буде заборонено завантажувати китайський додаток для обміну відео TikTok і месенджер WeChat. У користувачів, які вже завантажили ці додатки, останні функціонуватимуть до 12 листопада. Цей крок пояснили "міркуваннями національної безпеки"

У відповідь представники TikTok і китайської компанії ByteDance, яка володіє додатком, оскаржили це рішення уряду США шляхом пред'явлення позову до президента США Дональда Трампа та міністерства торгівлі США. Також буде окремий судовий позов у Каліфорнії щодо заборони користування додатком WeChat.

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Міркування нацбезпеки

Президент США Дональд Трамп 6 серпня підписав укази, які забороняють будь-які транзакції з компаніями ByteDance і Tencent (власник месенджера WeChat) в США. Він пояснив свої укази проти TikTok міркуваннями національної безпеки. Трамп заявляє, що за допомогою TikTok можна складати профілі пересувань американських чиновників і шпигувати за американськими фірмами. ByteDance заперечує звинувачення США в передачі даних уряду Китаю.

У США додаток TikTok завантажили 175 мільйонів разів, а у світі - понад один мільярд разів. Він особливо популярний серед молоді.

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