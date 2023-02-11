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Винищувач F-22, який раніше збив китайський аеростат над США
Винищувач F-22, який раніше збив китайський аеростат над СШАФото: Airman 1st Class Mikaela Smith/U.S. Air Force/UPI Photo /Newscom/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Вдруге за тиждень: США збили ще один літальний апарат

Олена Перепадя
3 год. тому

Над Аляскою був зафіксований невідомий літальний об'єкт, який збили через його загрозу цивільній авіації. Тиждень тому ВПС США знищили китайський аеростат-розвідник над морем на південному сході США.

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Літак ВПС США збив невідомий об'єкт, що рухався на висоті понад 12 тисяч метрів над водами Аляски, повідомив на брифінгу у п'ятницю, 10 лютого, координатор стратегічних комунікацій у Раді національної безпеки США Джон Кірбі. За його словами, наказ про удар по літальному апарату віддав президент США Джо Байден, оскільки, перебуваючи на такій висоті, цей засіб створював потенційні загрози для цивільної авіації.

На час збиття об'єкта Пентагон не міг вказати, чи був це аеростат чи якийсь інший апарат. "Ми називаємо його "об'єктом", оскільки це найкращий опис, який ми маємо на даний момент", - зазначив Кірбі і додав, що розмір апарата був порівняний з невеликим автомобілем, що є меншим за китайський аеростат, помічений над штатом Монтана за тиждень до цього. Кірбі зазначив, що офіційні особи не знають, чи належав об'єкт якійсь "державі чи корпорації", і не можуть вказати, з якою метою він перебував у небі. Водночас військові впевнені, що апарат був непілотований.

Читайте також: Блінкен відклав візит до КНР через китайську повітряну кулю над США

Нагадаємо, 4 лютого над східним узбережжям США був збитий китайський аеростат-розвідник, його уламки потім були вилучені з води та відправлені на дослідження. У КНР розцінили збиття аеростата як "явну надмірну реакцію". 

На тлі виявлення аеростата держсекретар США Ентоні Блінкен відклав візит до Китаю. 

10 лютого США внесли до "чорного списку" економічних обмежень шість китайських організацій, які пов'язують з аерокосмічними програмами Пекіна.   

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