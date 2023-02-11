США запровадили санкції проти Китаю через "кулю-шпигуна"

Міністерство торгівлі США заявило, що п'ять компаній і один дослідницький інститут підтримували "зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема аерокосмічні програми".

Після інциденту з китайською повітряною кулею адміністрація президента США Джо Байдена внесла до чорного списку експортерів шість компаній із КНР, пов'язаних із підозрілою програмою Пекіна зі створення розвідувальних аеростатів. Про це в п'ятницю, 10 лютого, повідомило міністерство торгівлі США. Нові обмеження запровадили після того, як Білий дім заявив, що розгляне ширші заходи з "викриття та усунення" масштабної діяльності Китаю зі спостереження, яка загрожує національній безпеці США і союзників.

Міністерство торгівлі США заявило, що п'ять компаній і один дослідницький інститут підтримували "зусилля Китаю з військової модернізації, зокрема, аерокосмічні програми Народно-визвольної армії (НВАК), включно з дирижаблями і повітряними кулями".

Потрапляння до чорного списку міністерства торгівлі ускладнює компаніям доступ до американських технологій. І глава Білого дому Джо Байден, і його попередник Дональд Трамп використовували цей список, щоб накласти обмеження на китайські компанії, що вважаються загрозою національній безпеці, та сповільнити прогрес Пекіна у військовій галузі, зазначає агентство Reuters.

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Інцидент у небі Південної Кароліни

Інцидент із ймовірним китайським "аеростатом-розвідником", який збили 4 лютого перед узбережжям Південної Кароліни після кількох днів спостереження, ще сильніше ускладнив і без того напружені відносини Вашингтона і Пекіна. Зокрема, держсекретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен відмовився від візиту до столиці КНР. Глава американської дипломатії пояснив своє рішення реакцією на "присутність у повітряному просторі США китайської висотної розвідувальної кулі".

Китайське керівництво відкинуло звинувачення Вашингтона й американських ЗМІ як "безпідставні спекуляції та пропаганду", заявивши, що цей інцидент використовують як "привід для очорнення Китаю". За версією китайської сторони, повітряна куля була цивільним об'єктом, призначеним спеціально для метеорологічних цілей, і в повітряний простір США потрапила випадково.

Водночас, за даними газети The Washington Post, "аеростати-розвідники", подібні до збитого 4 лютого над узбережжям США, вже були помічені над п'ятьма континентами і використовуються Пекіном для отримання інформації про військові об'єкти.

Аналогічний зонд приблизно в той самий час виявили над Латинською Америкою. "За нашою оцінкою, це ще одна китайська розвідувальна куля", - зазначав тоді прессекретар Пентагону Патрік Райдер.

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