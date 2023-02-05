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Китайський аеростат пролетів у повітряному просторі США
Китайський аеростат пролетів у повітряному просторі США й спричинив напруження відносин з ПекіномФото: Peter Zay/Anadolu Agency/picture alliance
ПолітикаСполучені Штати Америки

Пекін протестує через збитий американцями аеростат

Валерій Сааков | Катерина Вєнкіна
2 год. тому

У КНР розцінили збиття китайського аеростата винищувачем F-22 над Атлантикою як "явну надмірну реакцію". Натомість у Пентагоні, вважають свої дії законними й закидають Пекіну порушення суверенітету США.

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Пекін засудив рішення Пентагону збити об'єкт, який у Вашингтоні назвали китайським "зондом-розвідником", над територіальними водами Сполучених Штатів в Атлантичному океані. Це випливає із заяви МЗС Китаю, оприлюдненої в неділю, 5 лютого. У КНР звинуватили США в "явній надмірній реакції та серйозному порушенні міжнародної практики". "Китай висловлює масштабне невдоволення і протест проти застосування сили Сполученими Штатами для атаки" на об'єкт, який у Пекіні описали як "безпілотний цивільний літальний апарат".

МЗС КНР залишає за собою право "на подальші необхідні дії у відповідь", зазначили у відомстві.

Пентагон: Законна дія на неприйнятне порушення Китаєм суверенітету США

Як повідомили 4 лютого представники Пентагону, аеростат був збитий ракетою, випущеною з винищувача F-22. Міністр оборони США Ллойд Остін назвав операцію "навмисною і законною дією", що стала відповіддю на "неприйнятне порушення Китаєм" суверенітету Сполучених Штатів.

Речник Пентагону Пет Райдер повідомив, що куля була забезпечена обладнанням для розвідки, а також корисним навантаженням, характер якого Райдер не уточнив. За його словами, у відомстві впевнені, що повітряна куля прилетіла з Китаю, такі інциденти траплялися і в минулому, проте цього разу повітряна куля залишалася над територією США довше, ніж зазвичай. "Щойно кулю було виявлено, ми негайно вжили заходів для захисту від збору конфіденційної інформації", - додав представник Пентагону.

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Також Ллойд Остін уточнив, що дії з відстеження руху кулі робили в координації та за повної підтримки уряду Канади. "Дякуємо Канаді за її внесок у відстеження та аналіз" руху аеростата в рамках Канадсько-американського Об'єднаного командування аерокосмічної оборони Північної Америки (NORAD) у той період, коли він перетинав повітряний простір Північної Америки, додав керівник Пентагону.

У КНР відкидають всі звинувачення в свій бік

Натомість у Китаї стверджують, що повітряна куля була "цивільним" об'єктом, спеціально призначеним для "метеорологічних цілей" і випадково потрапила в повітряний простір США.

Також Пекін відкинув звинувачення Вашингтона в можливому шпигунстві як "безпідставні спекуляції й пропаганду", заявивши про використання інциденту як "привід для очорнення Китаю".

Блінкен скасував візит до Китаю

Ще 2 лютого в Пентагоні повідомили, що за день до того виявили над штатом Монтана на північному заході США "китайську розвідувальну повітряну кулю". Після того держсекретар США Ентоні Блінкен відмовився від візиту в Пекін 5 і 6 лютого. Про це 3 лютого повідомив керівник пресслужби Держдепартаменту Нед Прайс. Блінкен взяв до відома заяву КНР із жалем про те, що трапилося, яка з'явилася після інциденту з аеростатом, проте наголосив, що йдеться про "безвідповідальний вчинок" і "явне порушення суверенітету США та міжнародного права", що, зі свого боку, підриває мету поїздки.

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