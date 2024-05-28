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Зеленський: Президент Байден потрібен "саміту миру"

Дмитро Шварц
28 травня 2024 р.

Зеленський заявив, що Путін буде "особисто аплодувати, причому стоячи", якщо Байден не візьме участь у "саміті миру" в Швейцарії. Він наголосив, що Байден потрібен іншим лідерам, які враховують реакцію США.

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Володимир Зеленський у Брюсселі, 28 травня 2024 року
Володимир Зеленський у Брюсселі, 28 травня 2024 рокуФото: Omar Havana/AP Photo/picture alliance

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден має відвідати "Глобальний саміт миру", який відбудеться у червні у Швейцарії. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вівторок, 28 травня, у Брюселі під час спільної пресконференції з прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо.

"Я би дуже хотів, щоб особисто був присутній президент Байден. І я знаю, що Америка підтримує саміт, але ми не знаємо на якому рівні", - зазначив Зеленський.

За його словами, якщо Байден не відвідає саміт, це буде "не дуже сильне рішення". "Я вважаю, що президент Байден потрібен "саміту миру", потрібен іншим лідерам, які дивляться на реакцію Сполучених Штатів Америки. Відсутність його - це лише буде аплодувати (Володимир - Ред.) Путін, особисто аплодувати, причому стоячи", - заявив Зеленський.

Також він зазначив, що Україна чекає відповіді Китаю, Бразилії та інших держав щодо участі у саміті.

"Існує лише два сценарії розвитку подій: або реальний мир, або подальше розширення війни. Ми бачимо, що Росія робить все заради другого сценарію, намагається зірвати "саміт миру". Я дякую кожному лідеру, кожній державі, які розуміють це і роблять все, щоб "саміт миру" дійсно зміг стати примусом Росії до миру", - додав Зеленський.

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Зеленський: Путін боїться "саміту миру"

Президент України висловив переконання, що примус РФ до миру є цілком реальним, однак все залежть від того, "наскільки рішучими будуть лідери світу" і від того, чи влаштовує інші країні нинішня ситуація, тобто те, що розв'язана Росією війна проти України триває.

Зеленський висловив переконання, що Путін "дуже боїться саміту" та намагається зірвати його проведення, зокрема й маючи намір організувати "паралельну платформу". "Я вважаю, якщо ти хочеш миру, ти будеш там (на "саміті миру". - Ред.) і будеш говорити, навіть якщо ти з чимось не погоджуєшся - ти приїжджаєш на саміт. А якщо ти хочеш війни, ти будеш приїджати на те збіговисько, яке хоче організувати Росія", - заявив він.

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