Шольц про "саміт миру": Переговорів про кінець війни не буде

На конференції щодо України у Швейцарії у найкращому разі може бути закладено підґрунтя до прямих переговорів між Україною і РФ, заявив канцлер ФРН в інтерв'ю Stern.

Федеральний канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) не розраховує, що на мирній конференції з питань України, яка пройде у Швейцарії у червні, буде досягнуто прориву в припиненні російського вторгнення. "Ні в кого не повинно бути надмірних очікувань. Ми не ведемо переговори про кінець війни", - заявив він в інтерв'ю німецькому тижневику Stern, опублікованому у вівторок, 14 травня.

Йтиметься про безпеку АЕС, експорт зерна, обмін полоненими і заборону ядерної зброї

За його словами, на зустрічі в Бюргенштоку "у кращому разі буде покладено початок процесу, який може призвести до прямих перемовин між Україною і Росією". "У Швейцарії йтиметься про безпеку атомних електростанцій, про експорт зерна, про питання обміну полоненими та про необхідне табу щодо використання ядерної зброї", - цитує слова канцлера AFP.

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Водночас Шольц висловив розчарування у зв'язку з відсутністю бажаної реакції європейців після його заклику збільшити постачання зброї Україні. "На жаль, ще недостатньо тих, хто наслідував приклад (Німеччини - Ред.). Це пригнічує, оскільки Україна терміново потребує додаткових систем ППО", - заявив він і вказав на російські удари, що знову посилилися по території України. Президент РФ Володимир Путін, "очевидно, має намір зруйнувати інфраструктуру України", додав глава німецького уряду.

Саміт миру пройде в червні без Росії

Глобальний "саміт миру" щодо України відбудеться 15-16 червня на курорті Бюргеншток, розташованому поблизу Люцерна. Очікується, що в конференції візьмуть участь 80-100 країн. Зустріч на найвищому рівні має нагадувати за форматом чотири попередні конференції з мирного врегулювання в Україні, які 2023 року відбулися в Данії, Саудівській Аравії та на Мальті, а 14 січня 2024 року - у Давосі.

За даними ЗМІ, на зустріч у Бюргеншток Україна запросила також голову КНР Сі Цзіньпіна. Росію на саміт у Швейцарії не запросили. У Москві зі свого боку заявили, що без участі РФ така зустріч не матиме сенсу. Президент України Володимир Зеленський звинуватив РФ у намірі зірвати конференцію.

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