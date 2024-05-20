РНБО: Україна усвідомлює, що війна закінчиться перемовинами

У Києві очікують, що майбутній саміт у Швейцарії підтримає "формулу миру" Зеленського й це дасть шанси для досягнення справедливого миру. Україні потрібен сталий мир на десятиліття, наголосив секретар РНБО Литвиненко.

Секретар Ради Національної безпеки й оборони (РНБО) України Олександр Литвиненко заявив, що в Києві розуміють необхідність проведення перемовин для завершення війни Росії проти України. Відповідну заяву Литвиненко зробив у понеділок, 20 травня, у своєму відеозверненні до учасників Форуму регіону Балтійського моря: "НАТО 2024 і Арктична Європа".

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"Україна чітко усвідомлює, що війна закінчиться переговорами. І тому була підготовлена і просувається "формула миру" президента Зеленського. Наша позиція дуже проста і, переконаний, вона буде підтримана учасниками "саміту миру" у Швейцарії у червні 2024 року. Це справжній дипломатичний трек, який має всі шанси сприяти досягненню справедливого миру", - наголосив очільник РНБО, слова якого наводяться на офіційному сайті РНБО .

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Києву потрібен сталий мир, підкріплений гарантіями, а не короткотривале перемир'я

Водночас Литвиненко наголосив, що Україна очікує саме не короткострокового перемир’я, а досягнення сталого "миру на десятиліття, який би уможливив розвиток України". На його думку, "це питання безпекових гарантій", тож безпекові угоди, що реалізують торішню заяву країн Великої сімки (G7) - "без найменшого сумніву важливий крок".

"Україна потребує саме гарантій, і фінський приклад наочно демонструє - сьогодні в Європі наявні тільки одні справжні гарантії - це членство у НАТО. Саме тому ми сподіваємось отримати запрошення до Альянсу вже на цьогорічному Вашингтонському саміті НАТО", - наголосив український посадовець.

Водночас Литвиненко визнав: "Ми свідомі, що вступ не відбудеться завтра, але вже запрошення охолодить багато гарячих голів в РФ". На його думку, таке запрошення для Києва "сприятиме деескалації, а не стане конфронтаційним кроком". "Досвід Бухарестського саміту 2008 року чітко довів - у відносинах з (президентом РФ Володимиром. - Ред.) Путіним чітка визначеність стабілізує ситуацію, а її відсутність - провокує Росію на агресивні кроки", - переконаний секретар РНБО.

Україна потребує зброї - і багато

Однак поки триває агресивна війна РФ проти України, Київ потребує активної допомоги з боку західних союзників, наголосив Литвиненко. "Україні потрібна сучасна зброя, багато зброї. Насамперед ППО і боєприпаси", - пояснив він.

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"Ми щиро вдячні США, державам ЄС за допомогу, але для того щоб зупинити агресора цього замало. Йдеться вже не тільки про Україну, йдеться про майбутнє Європи. Якщо сьогодні ви не знайдете зброю для України, завтра будете шукати її для себе. І що, думаю, важливіше для вас, то вмирати будуть ваші солдати", - застеріг український посадовець.