Зеленський: Данілов буде працювати на дипломатичному напрямі

Володимир Зеленський подякував Олексію Данілову "за роки потужної роботи" та повідомив, що той "продовжить діяльність на дипломатичному напрямі". Від нового секретаря РНБО президент очікує "більше прогнозованості".

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олексій Данілов працюватиме "на дипломатичному напрямі", заявив президент Володимир Зеленський під час представлення в п'ятницю, 29 березня, нового секретаря РНБО Олександра Литвиненка.

"Глава держави подякував попередньому секретарю РНБО Олексію Данілову за роки потужної, професійної роботи й зазначив, що він продовжить свою діяльність на дипломатичному напрямі", - повідомляється на сайті президента.

Чи означає це, що Зеленський призначить Данілова послом, і якщо так - то в яку країну, в повідомленні не уточнюється.

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Зеленський чекає від РНБО "більше прогнозованості"

Зеленський анонсував оновлення роботи РНБО на чолі з Литвиненком. "Олександр Валерійович працював у РНБО, і зараз цей досвід може поєднати з досвідом роботи на посаді керівника Служби зовнішньої розвідки України. Фактично саме в такому зв'язку - РНБО та СЗР - варто розглядати те, як і над чим далі має працювати Рада нацбезпеки та її апарат", - сказав він.

Як пише сайт президента, Зеленський "поставив перед новим секретарем і апаратом РНБО низку завдань, перше з яких - більше прогнозованості".

"РНБО має всі можливості, щоб об'єднати аналітичний потенціал українських розвідок та інших органів, які функціонують у сфері національної безпеки. Нам потрібне посилення можливості України прогнозувати та впливати на процеси, від яких залежить національна безпека нашої держави", - сказав він.

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