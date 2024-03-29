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Не за Хуея: у Зеленського пояснили, чому звільнили Данілова

Анастасія Шепелева
29 березня 2024 р.

Офіс президента України заперечує, що секретаря РНБО Олексія Данілова звільнили через те, що він образив спецпредставника Китаю Лі Хуея, перекрутивши його ім'я в ефірі.

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Олексій Данілов - уже колишній секретар РНБО
Олексій ДаніловФото: Sergei SupinskI/AFP/Getty Images

В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського заперечують, що звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова пов'язане з тим, що він образив спеціального представника лідера Китаю Сі Цзіньпіна, коли "перефразував" ім'я Лі Хуея в ефірі національного телемарафону. 

"Ні, безумовно ні. Це дуже дрібно якось. Це неможливо", - запевнив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 28 березня в ефірі "Радіо Свободи".

За його словами, "під час тривалої війни виникає потреба в ротаціях на керівних посадах, щоб відповідати викликам", і призначення новим секретарем РНБО голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка пов'язане з потребою посилити аналітичну складову РНБО.

"Безумовно, пан Литвиненко, який є в цьому спеціалістом, зробить це якнайкраще, тому що на цьому етапі війни, на якому ми зараз перебуваємо, нам треба чіткіше відслідковувати процеси, які відбуваються в Росії, вплив Росії на ті чи інші виборчі процеси, які відбуваються в інших країнах", - сказав Подоляк.

Він також запевнив, що Данілов "залишається в команді" Зеленського та "працюватиме на іншому напрямку". 

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