Не за Хуея: у Зеленського пояснили, чому звільнили Данілова

Офіс президента України заперечує, що секретаря РНБО Олексія Данілова звільнили через те, що він образив спецпредставника Китаю Лі Хуея, перекрутивши його ім'я в ефірі.

В Офісі президента України (ОПУ) Володимира Зеленського заперечують, що звільнення секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) Олексія Данілова пов'язане з тим, що він образив спеціального представника лідера Китаю Сі Цзіньпіна, коли "перефразував" ім'я Лі Хуея в ефірі національного телемарафону.

"Ні, безумовно ні. Це дуже дрібно якось. Це неможливо", - запевнив радник керівника ОПУ Михайло Подоляк 28 березня в ефірі "Радіо Свободи ".

За його словами, "під час тривалої війни виникає потреба в ротаціях на керівних посадах, щоб відповідати викликам", і призначення новим секретарем РНБО голови Служби зовнішньої розвідки Олександра Литвиненка пов'язане з потребою посилити аналітичну складову РНБО.

"Безумовно, пан Литвиненко, який є в цьому спеціалістом, зробить це якнайкраще, тому що на цьому етапі війни, на якому ми зараз перебуваємо, нам треба чіткіше відслідковувати процеси, які відбуваються в Росії, вплив Росії на ті чи інші виборчі процеси, які відбуваються в інших країнах", - сказав Подоляк.

Він також запевнив, що Данілов "залишається в команді" Зеленського та "працюватиме на іншому напрямку".