Зеленський призначив Литвиненка секретарем РНБО

Олексія Данілова звільнено з посади секретаря РНБО, на цю посаду замість нього призначено Олександра Литвиненка.

Президент України Володимир Зеленський звільнив Олексія Данілова з посади секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України і призначив на його місце голову Служби зовнішньої розвідки (СЗР) Олександра Литвиненка.

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Про це йдеться у відповідних указах на сайті президента , опублікованих у вівторок, 26 березня.

Данілов обіймав посаду секретаря РНБО України з 3 жовтня 2019 року. Литвиненко очолював Службу зовнішньої розвідки з 23 липня 2021 року. До цього, з 4 квітня 2014 року до 13 серпня 2019 року, був заступником секретаря РНБО.

Іншим указом Зеленський призначив головою Служби зовнішньої розвідки Олега Іващенка. Раніше генерал-лейтенант Іващенко обіймав посаду першого заступника начальника Головного управління розвідки міністерства оборони - помічника головнокомандувача Збройних сил України. У березні 2022 року Зеленський нагородив Іващенка орденом Богдана Хмельницького ІІІ ступеня.