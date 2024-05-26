Зеленський закликав Байдена і Сі відвідати "саміт миру"

Джо Байден і Сі Цзіньпін можуть сприяти наближенню миру, відвідавши саміт в Швейцарії, вважає президент України. Він також зазначив, що РФ "намагається розширити війну" і готує нове угруповання для наступу на Україну.

Президент України Володимир Зеленський у неділю, 26 травня, закликав президента США Джо Байдена і лідера Китаю Сі Цзіньпіна "проявити лідерство у наближенні миру" і взяти участь у мирній конференції з питань України, що відбудеться в Швейцарії у червні.

"Зусилля світової більшості - це найкраща гарантія виконання зобов'язань. Будь ласка, підтримайте "саміт миру" своїм персональним лідерством та участю", - сказав він у зверненні, записаному у зруйнованій російським ракетним ударом харківській друкарні.

Зеленський наголосив, що Україна не хоче, аби Статут Організації Об'єднаних Націй "згорів так само, як і ці книжки".

Раніше агенція Bloomberg із посиланням на джерела повідомляла, що Джо Байден, швидше за все, пропустить мирну конференцію у Швейцарії, хоча делегація США візьме в ній участь. Китай, за даними видання, ймовірно, відмовиться від участі у заході.

Зеленський: Участь у саміті підтвердили понад вісімдесят країн

Загалом на мирну конференцію запрошені понад 160 делегацій від країн і міжнародних організацій. За словами президента України, понад вісімдесят країн вже підтвердили свою участь і "ми продовжуємо працювати з лідерами, запрошуючи на Саміт".

Як повідомляв Bloomberg, Росія докладає зусиль для того, аби країни Азії, Африки та Південної Америки не поїхали на конференцію. Для цього президент РФ Володимир Путін, міністр закордонних справ Сергій Лавров та інші офіційні особи зустрічалися та телефонували своїм колегам із десятків країн, від Індії до Коморських островів, "з очевидною метою перешкодити участі в швейцарській конференції".

Вже відомо, що президенти Бразилії Луїс Інасіу Лула да Сілва та Південно-Африканської Республіки Сиріл Рамафоса не поїдуть на "саміт миру" , але їхні країни мають бути представлені на зустрічі.

Цього тижня Володимир Зеленський заявив, що українська розвідка має "багато даних" щодо стратегії РФ зі зриву "саміту миру". "Це стало головним завданням російської дипломатії та зовнішньої розвідки на найближчий час", - зазначив він.

Росія на саміт не запрошена.

Зеленський: РФ збирає нове угруповання для наступу на Україну

Президент України також висловив переконання, що насправді Росія не хоче діалогу щодо мирного врегулювання, а навпаки "постійно намагається розширити війну". "І саме тому потрібні глобальні зусилля - саміт миру за участю лідерів, яких Росії не обманути", - зауважив він.

За його словами, Росія готується "до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід". "Біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру", - повідомив Володимир Зеленський.

Ймовірно, йдеться, про підготовку РФ до наступу в напрямку Сум, про який раніше попереджав начальник головного управління розвідки міністерства оборони України Кирило Буданов.

Читайте також: Генсек НАТО: Позиція Китаю вирішальна для перебігу війни в Україні