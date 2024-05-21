ISW: РФ концентрує сили біля Сумщини, щоб розтягнути фронт

Росія зосереджує на Сумському напрямку обмежені сили, але навіть цим може досягти бажаного ефекту - відтягти та закріпити українські війська на кордоні, кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни.

РФ зосереджує обмежені, погано укомплектовані та незгуртовані сили на Сумському напрямку, втім навіть це може досягти бажаного для неї ефекту відтягування та закріплення українських військ на кордоні. Про це заявили аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW ) у своєму щоденному огляді, оприлюдненому в вівторок, 21 травня.

"Заступник командира української бригади, що діє на півночі Харківської області, повідомив 20 травня, що російські війська, в тому числі чеченські, накопичуються на Сумському напрямку, але обмежена кількість російського особового складу дозволяє припустити, що метою Росії є відтягнення і закріплення українських сил в районі кордону", - йдеться у звіті.

Читайте також: ISW: Обмеження США ускладнюють Україні оборону

Також американські аналітики зазначили, що, за інформацією українського військового оглядача Костянтина Машовця, російське угруповання в Курській області РФ налічує 9-10 тисяч осіб. За його словами, в це угруповання входять до трьох неповних мотострілецьких полків (у кожному не вистачає одного-двох батальйонів), вісім мотострілецьких, танкових і піхотних батальйонів, один повітряно-десантний батальйон і не менше двох штурмових відділень в ешелоні посиленої роти або малокомплектного батальйону.

"ISW продовжує оцінювати, що навіть обмежена російська активність на інших ділянках кордону нижче порогу російських наступальних операцій може призвести до розтягування українських сил уздовж ширшого фронту, і що російські сили зможуть притягнути та прикріпити українські сили до тих пір, поки Росія загрожує проникненням в інші прикордонні території за межами півночі Харківської області", - йдеться у звіті.

Читайте також:РФ готується до другого етапу наступу на півночі Харківщині - ISW

Прикордонники не виключають наступу РФ на Сумщині

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко не виключив наступу армії РФ на Сумщині.

"Ніколи не можна виключати, і я це підкреслював, що в тому числі і по Сумському напрямку. Ворог може в будь-який момент, навіть попри те, що він не має достатніх сил, спробувати зробити щось подібне, як це зараз відбувається по Харківському напрямку", - зазначив він в ефірі "Радіо Свобода " у вівторок.

За його словами, кожна складова Сил оборони України має свою зону відповідальності на Сумському напрямку, всі вони діють злагоджено, а оборону на цьому напрямку слід і надалі посилювати.

"Поки ми маємо такого сусіда, звісно, що треба бути готовим до розвитку будь-яких ситуацій. І власне ми маємо продовжувати нарощувати наші оборонні можливості", - заявив Демченко.

Також він вказав, що по Сумській області протяжність кордону з Росією складає понад 560 кілометрів, і армія РФ переважає Сили оборони України і по техніці, і по засобах ураження, і по особовому складу.

Читайте також: Розвідка: РФ захопить Часів Яр і наступатиме на Харківщину і Сумщину