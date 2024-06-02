Зеленський: КНР прагне, щоб країни не їхали на "саміт миру"

Президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на безпековому форумі в Сінгапурі закликав всіх учасників долучитись до мирного саміту у Швейцарії.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що дипломатія - у формі мирного саміту, що відбудеться цього місяця у Швейцарії - є найкращим способом припинити "жорстоку війну", яка забрала тисячі життів в Україні з лютого 2022 року.

Виступаючи у неділю, 2 червня, в рамках щорічного форуму з питань безпеки "Діалог Шангрі-Ла" в Сінгапурі, Зеленський заявив, що 106 країн і організацій погодилися взяти участь у мирному саміті в Швейцарії, але зазначив, що розчарований тим, що деякі світові лідери досі не запропонували своєї підтримки. "Ми розчаровані тим, що деякі світові лідери досі не підтвердили свою участь у мирному саміті", - зазначив він, цитує AFP.

Зеленський не назвав у промові конкретних країн. Утім, напередодні міністр оборони Китаю Дун Цзюнь, виступаючи на конференції, заявив, що Китай не братиме участі у форумі миру і що Пекін намагається не підтримувати ані Росію, ані Україну у війні. "Щодо кризи в Україні, то Китай відповідально ставиться до мирних переговорів", - зауважив при цьому Дун Цзюнь.

Росія і Китай намагаються зірвати мирний саміт, каже Зеленський

Пізніше український лідер порівняв позиції США та Китаю щодо "саміту миру" та наголосив, що Китай працює на його зрив. "Сполучені Штати підтвердили свою участь на високому рівні. У нас є шанс, що президент (США Джо Байден. - Ред.) буде. Що стосується Китаю, вони не підтвердили свою присутність на будь-якому рівні. І Сполучені Штати мають контакти з деякими державами та заохочують їх брати участь у Саміті миру. Китай, на жаль, навпаки - працює над тим, щоб країни не приїжджали на "саміт миру", - сказав президент, цитує видання "Українська правда".

Президент України також зазначив, що Росія нарощує зусилля у спробі зірвати проведення саміту. "Росія сьогодні їздить багатьма країнами світу, погрожуючи блокадою харчової продукції, агропродукції або хімії, ... цінами на енергетику або просто тисне на інші держави світу, щоб вони не були на саміті", - констатував Зеленський. Він додав, що на сьогодні є інформація, що деякі держави почали допомагати Росії в дипломатичному зриві саміту миру.

"І тому, коли ви питаєте, що може зробити сьогодні світ - світ має бути міцним, тиснути політично на Росію, по-іншому зупинити Путіна неможливо. Тільки дипломатична ізоляція, сильна українська армія, ну і розібратися всім країнам світу до кінця: не балансувати між Україною і Росією, а захищати справедливість і міжнародне право", - закликав Зеленський.

Він також подякував країнам-партнерам, зокрема США, Німеччині та Нідерландам, за надану військову допомогу, у тому числі системи протиповітряної оборони. Зеленський згадав про потужну російську атаку напередодні форуму, коли Росія вкотре масовано атакувала українські міста - те, що, за його словами, траплялося сотні разів - і зазначив, що "жодна країна не може впоратися з цим самотужки".

Діалог Шангрі-Ла, організований Міжнародним інститутом стратегічних досліджень, що базується в Лондоні, завершується в неділю, 2 червня.

Росія не брала участі в саміті з питань безпеки в Сінгапурі відтоді, як вторглася в Україну в 2022 році.