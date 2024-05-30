Зеленський і Байден укладуть безпекову угоду до саміту миру

Двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки між Україною та США президенти підпишуть під час саміту G7 в Італії у червні, повідомляє Financial Times.

Президенти України Володимир Зеленський та США Джо Байден підпишуть двосторонню угоду про співпрацю в сфері безпеки в кулуарах саміту Групи семи (G7) в Італії, який відбудеться 13-15 червня. Про це повідомляє видання Financial Times (FT) із посиланням на неназваних американських чиновників у четвер, 30 травня.

Безпекова угода передбачатиме зобов'язання США щодо довгострокової підтримки України, включаючи військову підготовку, обмін розвідувальними даними та економічну допомогу.

Напруженість між Зеленським і Байденом через "саміт миру"

FT пише, що переговори довкола угоди велися на тлі напружених відносин між офіційним Києвом і Вашингтоном.

Зокрема, кілька українських посадовців у розмові з виданням заявили про розчарування Зеленським відсутністю Байдена на "саміті миру", що пройде в Швейцарії 15-16 червня. За даними журналістів, цього тижня Офіс президента України випустив рекомендації для чиновників і депутатів критикувати Байдена та лідера Китаю Сі Цзіньпіна за неучасть в саміті. "Якщо вони не прийдуть, то в чому їхній реальний інтерес?" - нібито йдеться в "темнику".

Українські чиновники, з якими спілкувалося FT, кажуть, що є низка й інших спірних питань між США та Україною. Серед них - затримка Конгресу зі схваленням військової допомоги, заборона бити американською зброєю по території Росії та відсутність суттєвого прогресу на шляху до членства України в НАТО на саміті у Вашингтоні в липні.

Ще один український високопосадовець, як пише FT, вважає, що Зеленський став більш "емоційним і нервовим" через ситуацію на фронті та нібито прагнення Байдена до переговорів з Росією, попри публічні заяви Білого дому, що таке рішення - за Україною. "Зеленський думає, що вони хочуть, щоб війна закінчилася до виборів у США", - цитує видання неназваного співрозмовника.