Україна підписала безпекові угоди вже з 12 країнами

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки. Португалія стала 12-ю країною, з якою Україна уклала подібну угоду.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Португалії Луїш Монтенегру у вівторок, 28 травня, підписали двосторонню угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами. Як повідомляє пресслужба президента України, документ закріплює зобов'язання Португалії підтримувати Україну для відновлення її територіальної цілісності в межах кордонів 1991 року, включно з територіальним морем.

"Португалія надасть щонайменше 126 мільйонів євро військової підтримки цього року. Також вона підтверджує участь у коаліції F-16, міжнародній коаліції спроможностей морської безпеки, а також у програмі закупівлі боєприпасів великого калібру, зусиллях із розмінування та зміцнення морської безпеки", - йдеться у повідомленні.

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Співпраця оборонної промисловості України та Португалії

Окремі блоки угоди присвячені двосторонній співпраці України та Португалії в галузі оборонної промисловості, в розвідці, боротьбі з організованою злочинністю та пропагандою, а також протидії хімічним, біологічним, радіологічним та ядерним ризикам, зазначає Офіс президента України.

"Україна та Португалія координуватимуть і зміцнюватимуть спільні зусилля для підтримки нашої країни на її шляху до майбутнього вступу в НАТО", - йдеться у повідомленні.

У блоці щодо політичної співпраці угоди йдеться про підтримку української "формули миру", притягнення агресора до відповідальності, посилення санкцій щодо Росії та спільну роботу над створенням механізму надання компенсації за збитки, втрати або шкоду, спричинені агресією Росії. Португалія також зобов’язується продовжувати участь у міжнародній коаліції за повернення українських дітей, депортованих РФ.

Як зазначив Луїш Монтенегру, зустріч у Лісабоні з Володимиром Зеленським стала свідченням глибокої дружби та солідарності між країнами. "З боку Португалії Україна може розраховувати на непохитну прихильність та політичну, військову, економічну й гуманітарну підтримку, скільки буде необхідно, для досягнення міцного миру, який поважає цінності прав людини та демократії", - зазначив прем'єр-міністр Португалії у дописі у соцмережі X.

Україна уклала безпекові угоди вже з 12 країнами

Португалія стала 12-ю країною, із якою Україна уклала двосторонню безпекову угоду. Раніше того дня Зеленський відвідав Брюссель, де підписав двосторонню угоду щодо безпекової співпраці та довгострокової підтримки з прем'єр-міністром Бельгії Александером Де Кроо.

До цього Україна підписала подібні двосторонні угоди з Великобританією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Нідерландами, Фінляндією, Латвією та Іспанією.

