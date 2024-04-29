Україну не запросять в НАТО на саміті в липні - Cтолтенберг

Під час візиту до Києва генсек запросив Зеленського на саміт у США влітку, але визнав, що не всі члени Альянсу матимуть до цього часу одностайну позицію щодо прийому України в НАТО.

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Єнс Столтенберг не очікує, що на саміті 9-11 липня у Вашингтоні Україна отримає запрошення стати членом організації.

Про це він заявив у понеділок, 29 квітня, під час спільної пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Щоб прийняти це рішення, нам необхідне схвалення усіх членів, нам потрібен консенсус. Я не очікую на це на саміті в липні, але сподіваюся, що ми зможемо продемонструвати, що наближаємося до скорішого членства України", - сказав Столтенберг.

При цьому генсек наголосив, що місце України - в НАТО. "Україна стане членом НАТО. Робота, яку ми зараз здійснюємо, ставить вас на незворотний шлях до членства в Альянсі. Коли настане відповідний момент, Україна зможе стати членом НАТО негайно. З нетерпінням чекаю на той день, коли український прапор замайорить біля штаб-квартири НАТО", - сказав він.

Також Столтенберг підтвердив запрошення Зеленському до участі в саміті.

Зеленський: Україна заслуговує на запрошення в НАТО

Натомість сам Зеленський у своєму виступі заявив, що "Україна заслуговує на запрошення в НАТО - і нашою силою, і нашим захистом спільних цінностей, і нашим значенням для майбутнього всієї Євроатлантики". "Ми вважаємо, що Альянс не повинен боятися власної сили та не має права відступити від власних правил лише тому, що такого відступу хочуть в Кремлі", - зазначив він.

За його словами, "очевидно, що Україна буде в Альянсі, бо вже неможливо уявити безпеку в Європі та євроатлантичної спільноти без дієвої участі України і без гарантування такої безпеки”. Зеленський додав, що Росія своєю війною ставить собі за мету перетворити Україну на "плацдарм для дестабілізації євроатлантичного простору".

"Саміт у Вашингтоні може стати моментом сили для Альянсу або - ні. Саме там вирішиться, чи буде у ворога Альянсу можливість накладати вето на посилення НАТО. І це вирішується саме в питанні щодо України", - наголосив президент.