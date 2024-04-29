Генсек НАТО Столтенберг несподівано прибув до Києва

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прибув до Києва з неанонсованим візитом у понеділок, 29 квітня.

Це вже третій його візит в Україну з початку повномасштабної війни, розв'язаної проти неї Росією.

Він провів у Києві пресконференцію з президентом України Володимиром Зеленським.

Зеленський і Столтенберг обговорили війну, допомогу, саміт НАТО

Зеленський розповів, що на зустрічі зі Столтенбергом детально обговорив ситуацію на полі бою, можливості України та можливості партнерів у її підтримці. "Російська армія зараз намагається використати на свою користь ситуацію, коли ми очікуємо постачання від партнерів, передусім від США (...) Російська армія готується до подальших наступальних дій", - сказав він.

Зокрема, обговорили ініціативу щодо створення спеціального фонду фінансової підтримки української оборони обсягом 100 мільярдів євро терміном на п'ять років. "У союзників дійсно є можливість втілити у життя таку ініціативу. Для нас дуже важливі деталі. Важливо, щоб це було не коштом двосторонніх обсягів, які відзначені нашими угодами щодо гарантій безпеки", - сказав Зеленський.

Крім того, говорили про підготовку до майбутнього саміту НАТО, який пройде в липні у США.

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