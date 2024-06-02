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На "саміті миру" не буде Саудівської Аравії - ЗМІ

Олександр Куницький | Віолетта Чайковська
2 червня 2024 р.

Агенція dpa пише, що президент України Володимир Зеленський "відклав" візит у Саудівську Аравію, яка вирішила не їхати на глобальний мирний саміт, бо туди не запросили Росію. Торік вона приймала в себе радників - без РФ.

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Національний прапор Саудівської Аравії
Прапор Саудівської АравіїФото: FAYEZ NURELDINE/AFP/Getty Images

Від участі у "глобальному саміті миру", який відбудеться на рівні лідерів світу 15-16 червня в Швейцарії, відмовилась чергова країна - Саудівська Аравія, пише в неділю, 2 червня, агенція dpa з посиланням на джерела.

За їхніми даними, відсутність представника країни на заході пов'язана з тим, що на ньому не буде присутня Росія. При цьому в серпні минулого року Саудівська Аравія приймала зустріч щодо "формули миру" на рівні радників лідерів, на яку РФ також не була запрошена. 

Співрозмовник агентства в українському посольстві в Ер-Ріяді розповів, що президент України Володимир Зеленський "відклав" свій візит до Саудівської Аравії, який мав відбутися цими вихідними, до завершення "саміту миру".

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Зеленський: Росія та Китай намагаються зірвати саміт миру

Участь в "саміті миру" підтвердили вже 106 країн і організацій зі 160 запрошених делегацій.

Не підтвердив свою присутність на будь-якому рівні Китай. Ба більше, за словами Зеленського, Китай допомагає Росії відмовляти інші країни від участі в саміті миру

За даними ЗМІ, на "саміт миру" відмовляються їхати президенти Бразилії Лула да Сілва та Південноафриканської республіки (ПАР) Сиріл Рамафоса, хоча своїх представників згодні відрядити.

Під сумнівом - приїзд на саміт президента США Джо Байдена, хоча американська делегація буде точно.

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