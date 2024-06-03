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Білий дім: На саміт миру замість Байдена поїде Камала Харріс

Дмитро Шварц
3 червня 2024 р.

США на глобальному "саміті миру" представлятиме віцепрезидентка Камала Харріс, а не Джо Байден, офіційно оголосили в Білому домі.

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Президент України Володимир Зеленський і віцепрезидентка США Камала Харріс, лютий 2024 року
Володимир Зеленський і Камала ХаррісФото: TOBIAS SCHWARZ/AFP/Getty Images

Сполучені Штати Америки на глобальному "саміті миру" представлятиме віцепрезидентка Камала Харріс, оголосив офіційно в понеділок, 3 червня, Білий дім.

Харріс, до якої приєднається радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, "підкреслить прихильність адміністрації Джо Байдена підтримати зусилля України щодо забезпечення справедливого та тривалого миру", заявили там.

Байден замість "саміту миру" поїде в Голлівуд 

Ще в травні агенція Bloomberg повідомила, що Байден замість "саміту миру" поїде в Голлівуд - задля збору коштів на свою передвиборну кампанію, організованого фондом Джорджа та Амаль Клуні.

Цей же фонд зараз добивається кримінального переслідування російських пропагандистів у Європі - хоче притягнути їх до відповідальності за заклики до війни РФ проти України та геноциду українців.

Зеленський: Путін аплодуватиме відсутності Байдена

Президент України Володимир Зеленський неодноразово закликав Байдена відвідати саміт особисто.  

За його словами, інакше це буде "не дуже сильне рішення". "Його відсутність - це лише буде аплодувати Путін. Особисто аплодувати, причому стоячи", - казав Зеленський.

Читайте також: Зеленський і Байден підпишуть безпекову угоду перед "самітом миру"

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