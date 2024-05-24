Орбан: РФ не перемагає Україну, тож навряд "проковтне" НАТО

Орбан: РФ не перемагає Україну, тож навряд "проковтне" НАТО24 травня 2024 р.
Війна Росії проти України, яка триває вже третій рік, продемонструвала межі можливостей РФ, тому побоювання що та може напасти на якусь країну Північноатлантичного альянсу (НАТО) є необґрунтованими, заявив у п'ятницю, 24 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.
"Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і проковтнула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно мізерні", - наводить його цитату з інтерв'ю громадському радіо міжнародна агенція Reuters.
Орбан дав, що російські війська ведуть "серйозну і важку" війну з українцями, і якби вони могли здолати Україну "одним махом" - вони б уже це зробили.
Угорський прем'єр також зауважив, що військові можливості НАТО значно перевищують можливості України, тож малоймовірно, що Росія нападе на Альянс.
Водночас він вважає посилання на російську загрозу з боку західних посадовців підготовкою Заходу до активного втручання у війну в Україні.
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Угорщина хоче переглянути свій статус в НАТО - щоб не допомагати Україні
Орбан заявив, що Угорщина зараз працює над "перевизначенням" статусу свого членства в НАТО - щоб не допомагати Україні. Для цього військові чиновники та юристи розробляють нову концепцію, яка б відрізняла країну від інших членів Альянсу, пише Bloomberg.
"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - повідомив прем'єр.
Він запевнив, що країна залишається відданою місії Альянсу щодо захисту своїх членів у разі нападу, однак стурбована можливістю ширшої участі НАТО у війні в Україні потенційним надсиланням своїх військових контингентів.
Орбан додав, що зараз Угорщина бере участь у дискусіях НАТО щодо потенційного розширення підтримки України, але фактично як "сторона, що не бере участь", адже виступає проти надання тій грошей та зброї. За його словами, офіційна відмова від участі в цих заходах означала б нову концепцію членства в Альянсі.
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