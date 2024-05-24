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Орбан: РФ не перемагає Україну, тож навряд "проковтне" НАТО

Степан Смишляєв
24 травня 2024 р.

Росія надто слабка, щоб загрожувати НАТО. Такий висновок робить Віктор Орбан з війни РФ проти України. Водночас, аби максимально дистанціюватися від цього "конфлікту", Угорщина хоче "перевизначити" свій статус в Альянсі.

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Прем'єр Угорщини Віктор Орбан на тлі логотипу НАТО
Росія надто слабка, щоб загрожувати НАТО, вважає Віктор ОрбанФото: Jakub Porzycki/NurPhoto/picture alliance

Війна Росії проти України, яка триває вже третій рік, продемонструвала межі можливостей РФ, тому побоювання що та може напасти на якусь країну Північноатлантичного альянсу (НАТО) є необґрунтованими, заявив у п'ятницю, 24 травня, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан.

"Я не вважаю логічним, щоб Росія, яка навіть не може перемогти Україну, раптом прийшла і проковтнула весь західний світ. Шанси на це надзвичайно мізерні", - наводить його цитату з інтерв'ю громадському радіо міжнародна агенція Reuters.

Орбан дав, що російські війська ведуть "серйозну і важку" війну з українцями, і якби вони могли здолати Україну "одним махом" -  вони б уже це зробили.

Угорський прем'єр також зауважив, що військові можливості НАТО значно перевищують можливості України, тож малоймовірно, що Росія нападе на Альянс.

Водночас він вважає посилання на російську загрозу з боку західних посадовців підготовкою Заходу до активного втручання у війну в Україні.

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Угорщина хоче переглянути свій статус в НАТО - щоб не допомагати Україні

Орбан заявив, що Угорщина зараз працює над "перевизначенням" статусу свого членства в НАТО - щоб не допомагати Україні. Для цього військові чиновники та юристи розробляють нову концепцію, яка б відрізняла країну від інших членів Альянсу, пише Bloomberg.

"Наші юристи та офіцери наполегливо працюють, щоб побачити, як Угорщина може зберегти своє членство в НАТО таким чином, щоб їй не довелося брати участь в діях НАТО за межами території НАТО", - повідомив прем'єр.

Він запевнив, що країна залишається відданою місії Альянсу щодо захисту своїх членів у разі нападу, однак стурбована можливістю ширшої участі НАТО у війні в Україні потенційним надсиланням своїх військових контингентів.

Орбан додав, що зараз Угорщина бере участь у дискусіях НАТО щодо потенційного розширення підтримки України, але фактично як "сторона, що не бере участь", адже виступає проти надання тій грошей та зброї. За його словами, офіційна відмова від участі в цих заходах означала б нову концепцію членства в Альянсі.

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