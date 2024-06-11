Patriot і "Гепарди". Шольц анонсував нову партію зброї ЗСУ

ЗСУ отримають від Німеччини додаткову партію зброї наступними тижнями, повідомив Олаф Шольц на конференції з відновлення України в Берліні.

Німеччина найближчим часом передасть Збройним силам України (ЗСУ) нову партії зброї - третю систему протиповітряної оборони Patriot, нові установки ППО IRIS-T, зенітні самохідні артилерійські установки Gepard, ракети та боєприпаси.

Про це заявив канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) під час відкриття в Берліні у вівторок, 11 червня, конференції з відновлення України.

"Найнагальніша потреба Української армії зараз - це боєприпаси та зброя, особливо ППО. Тому протягом наступних тижнів і місяців ми поставимо в Україну третю систему Patriot, установки IRIS-T, "Гепарди", ракети і боєприпаси", - наголосив Шольц.

Німеччина вже надала Україні військову допомогу на €30 млрд

Канцлер зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Німеччина вже надала Україні військову допомогу на 30 мільярдів євро.

Шольц також звернувся до міжнародної спільноти з закликом підтримати спроможності української ППО.

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