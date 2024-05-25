Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T

Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T25 травня 2024 р.
Німеччина передала Україні ще один зенітний ракетний комплекс (ЗРК) IRIS-T, повідомило міністерство оборони ФРН у соцмережі Х у п'ятницю, 24 травня,
За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), йдеться про комбіновану установку, що складається елементів ЗРК середнього радіусу дії (IRIS-T SLM) і малого радіусу (IRIS-T SLS).
Разом з нещодавно переданим Берліном ЗРК Patriot, вона зміцнить протиповітряну оборону України, яка захищається від жорстокої агресивної війни Росії, "що суперечить нормам міжнародного права", зазначив Пісторіус.
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П'ята IRIS-T для України
Раніше Україна вже отримала від Німеччини три ЗРК IRIS-T SLM і один - IRIS-T SLS. Протягом 2024-2025 років Берлін пообіцяв поставити Києву ще 20 систем IRIS-T - дев'ять SLM і 11 SLS.
IRIS-T складається з пускової установки на військовій вантажівці з місцем для розміщення восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів - в залежності від модифікації. Системи можуть збивати дрони і крилаті ракети, що летять на дозвукових швидкостях. Водночас проти балістичних ракет вони безсилі.
За обсягами військової допомоги Україні Німеччина перебуває на другому місці після США серед країн світу. З 2022 року Берлін виділив на підтримку Києва близько 28 мільярдів євро.
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