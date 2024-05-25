Німеччина передала Україні ще один ЗРК IRIS-T

Новий ЗРК IRIS-T разом із нещодавно поставленим Patriot зміцнить протиповітряну оборону України, зауважив Борис Пісторіус. Це вже п'ятий комплекс цього типу, наданий Києву Берліном.

Німеччина передала Україні ще один зенітний ракетний комплекс (ЗРК) IRIS-T, повідомило міністерство оборони ФРН у соцмережі Х у п'ятницю, 24 травня,

За словами міністра оборони Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius), йдеться про комбіновану установку, що складається елементів ЗРК середнього радіусу дії (IRIS-T SLM) і малого радіусу (IRIS-T SLS).

Разом з нещодавно переданим Берліном ЗРК Patriot, вона зміцнить протиповітряну оборону України, яка захищається від жорстокої агресивної війни Росії, "що суперечить нормам міжнародного права", зазначив Пісторіус.

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П'ята IRIS-T для України

Раніше Україна вже отримала від Німеччини три ЗРК IRIS-T SLM і один - IRIS-T SLS. Протягом 2024-2025 років Берлін пообіцяв поставити Києву ще 20 систем IRIS-T - дев'ять SLM і 11 SLS.

IRIS-T складається з пускової установки на військовій вантажівці з місцем для розміщення восьми ракет, радіолокаційної машини та командної машини. Зенітні ракети можуть вражати цілі на висоті до 20 кілометрів і на відстані до 40 кілометрів - в залежності від модифікації. Системи можуть збивати дрони і крилаті ракети, що летять на дозвукових швидкостях. Водночас проти балістичних ракет вони безсилі.

За обсягами військової допомоги Україні Німеччина перебуває на другому місці після США серед країн світу. З 2022 року Берлін виділив на підтримку Києва близько 28 мільярдів євро.

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