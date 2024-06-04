Держдеп США: Китай не хоче допомогати миру в Україні

У Вашингтоні наразі не бачать, як Китай може допомогти мирним зусиллям у подоланні війни в Україні, оскільки він, навпаки, допомогає Росії налагодити ВПК.

Китай міг би зіграти корисну роль у дипломатичному вирішенні війни Росії проти України, проте не має такого бажання, заявив речник Держдепартаменту США Метью Міллер на прессконференції у вівторок, 3 червня, передає "Голос Америки"

Відповідаючи на запитання, чи поділяє Вашингтон занепокоєння Києва через відсутність на "саміті миру" Китаю, Міллер сказав, що нині США не бачать, яким чином Китай може відіграти позитивну роль у закінченні війни.

"Ми завжди чітко заявляли, що Китай міг би зіграти корисну дипломатичну роль у вирішенні цього конфлікту, якби він захотів. Але наразі важко зрозуміти, як вони можуть зіграти таку роль, враховуючи дії, які Китай вживав протягом останніх місяців, щоб відбудувати та реконструювати оборонно-промислову базу Росії. Тож ми й надалі будемо чітко пояснювати Китаю, що ми проти таких дій, і будемо притягати до відповідальності причетні до цього організації. Ми вже чули, що наші європейські колеги планують робити так само", - пояснив Міллер.

Раніше президент України Володимир Зеленський зазначив, що Китай працює на зрив "саміту миру". Перед цим міністр оборони Китаю Дун Цзюнь, виступаючи на безпековій конференції в Сінгапурі, заявив, що Китай не братиме участі у форумі миру і що Пекін намагається не підтримувати ані Росію, ані Україну у війні. "Щодо кризи в Україні, то Китай відповідально ставиться до мирних переговорів", - зауважив при цьому Дун Цзюнь.

Коментуючи "саміт миру", Міллер учергове підкреслив, що США підтримують дипломатичні зусилля України та очікують, що ця подія буде успішною. "Ми підтримуємо мирний саміт, ми хочемо, щоб він був успішним, і саме тому ви бачите, що віцепрезидентка Сполучених Штатів буде особисто присутня на цьому саміті. Ми підтримуємо дипломатичні зусилля України", - сказав Міллер.