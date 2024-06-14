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ПолітикаСвіт

Лідери G7 пообіцяли Україні непохитну підтримку - заява

Валерій Сааков
14 червня 2024 р.

Країни Великої сімки і надалі непохитно підтримуватимуть Україну й наголошують на необхідності змусити РФ платити за завдану Україні шкоду, наголошується в заключній заяві саміту лідерів G7.

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Учасники саміту G7 в Італії
Учасники саміту G7 в ІталіїФото: Nicholas Berardo

Учасники саміту лідерів країн Великої сімки (G7) - США, Великобританії, Франції, Німеччини, Японії, Канади, Італії - за підсумками зустрічі в Італії задекларували непохитну підтримку України. Про це йдеться в оприлюдненій у п’ятницю, 14 червня, заключній заяві саміту.

У документі учасники зустрічі висловили готовність "солідарно підтримувати боротьбу України за свободу та її відбудову стільки часу, скільки це буде потрібно". Крім того, вони взяли курс на посилення колективних зусиль "задля роззброєння і позбавлення фінансування російського військово-промислового комплексу".

"Росія має припинити свою незаконну агресивну війну і заплатити за шкоду, якої вона завдала Україні, - наголошується в комюніке. - За даними Світового банку, ці збитки наразі перевищують 486 мільярдів доларів. Це неправильно, що Росія вирішує, чи буде вона платити за шкоду, завдану Україні, і коли саме. Зобов'язання Росії згідно з міжнародним правом щодо відшкодування завданої нею шкоди є чіткими, тож ми і надалі розглядатимемо всі можливі законні шляхи, які змусять Росію виконати ці зобов'язання".

Фінансова підтримка України з залученням доходів від заморожених активів РФ

Учасники заходу також наголосили, що вони "сповнені рішучості розвіяти будь-які хибні уявлення про те, що час на боці Росії, що знищення інфраструктури та засобів до існування не має для неї жодних наслідків, або що Росія зуміє перемогти, спричинивши економічний крах України". Тож задля підтримки поточних і майбутніх потреб України в умовах оборони від Росії, G7 розпочне надання Україні кредитної бюджетної підтримки, у межах якої до кінця поточного року Україні планують надати близько 50 мільярдів доларів додаткового фінансування.

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Таким чином, представники країн G7 в комюніке зафіксували, що це фінансування буде обслуговуватися і покриватися за рахунок  майбутніх доходів від заморожених російських активів, що зберігаються в Європейському Союзі та інших відповідних юрисдикціях. Наразі країни G7 спільно працюватимуть задля отримання дозволу в цих юрисдикціях на використання майбутніх надходжень від цих активів РФ для обслуговування та погашення кредитів, пояснюється в тексті заключної заяви.

Активи РФ будуть заморожені, поки триває війна й Москва не розрахується за завдану шкоду

Щодо безпосередньо заморожених активів Росії в юрисдикціях країн Великої сімки, то вони залишатимуться такими "допоки Росія не припинить своєї агресії та не сплатить за шкоду, якої вона завдала Україні".

Фінансову підтримку Україні розподілятимуть через кілька каналів, щоб гроші спрямовувалися на покриття військових і бюджетних потреб України, а також фінансування її відбудови, наголошується в тексті комюніке.

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