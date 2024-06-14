100 делегацій підтвердили участь у "саміті миру" в Швейцарії

Загалом делегації 92 країн і вісім організацій підтвердили свою участь у "саміті миру" в Швейцарії, повідомили в швейцарському уряді.

Швейцарський уряд станом на п'ятницю, 14 червня, отримав від 100 делегацій підтвердження їхньої участі "саміті миру", який відбудеться 15-16 червня поблизу міста Люцерн. Згідно з офіційним повідомленням швейцарського уряду, учасники саміту представляють 92 країни та вісім організацій.

57 країн будуть представлені на найвищому рівні - президентами або прем’єр-міністрами. Від інших країн будуть делегації міністерського рівня або посланці.

Швейцарську делегацію очолюватиме президентка країни Віола Амгерд (Viola Amherd), яка й відкриватиме захід. У Берні також повідомили, що перед початком саміту запланована зустріч Амгерд з президентом України Володимиром Зеленським.

Щодо організацій, то на Заході будуть представлені, зокрема, ОБСЄ, Рада Європи, Європейська Комісія, Європарламент, Європейська Рада, а також ООН, яка братиме участь у заході в статусі спостерігача.

Раніше повідомлялося, що до участі у саміті були запрошені 160 країн й організацій.

В уряді Швейцарії наголошують, що мета цього саміту - ініціювати мирний процес. А для досягнення цієї мети необхідні кілька елементів, зокрема, "якомога ширший рівень участі як сигнал підтримки, напрацювання спільного розуміння щодо трьох тем, які сприяють зміцненню довіри, а саме щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки і гуманітарного виміру, а також викладення бачення наступних кроків, до яких може бути залучена Росія".

Крім того, у Берні вважають, що "саміт миру" також створює нагоду вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росія може бути залучена до цього процесу. На тлі того, швейцарська сторона переконана, що "розробка довгострокового рішення в кінцевому підсумку вимагає участі обох сторін". "Організовуючи цей саміт, Швейцарія робить перший крок, який має запустити процес на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в офіційному урядовому повідомленні.

Зеленський прибув до Швейцарії

Тим часом президент України Зеленський уже прибув до Швейцарії. "Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у Telegram .

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Як повідомлялося, Україна сподівається домогтися на цьому саміті зокрема й повернення викрадених окупаційною російською владою українських дітей. У своєму дописі Зеленський згадав і цей аспект. "Саміт миру" дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", - написав він.