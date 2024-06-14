  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога УкраїніВоєнні злочини в УкраїніІзраїльсько-палестинський конфлікт
ПолітикаУкраїна

100 делегацій підтвердили участь у "саміті миру" в Швейцарії

Валерій Сааков
14 червня 2024 р.

Загалом делегації 92 країн і вісім організацій підтвердили свою участь у "саміті миру" в Швейцарії, повідомили в швейцарському уряді.

https://p.dw.com/p/4h3Xy
Курорт Бюргеншток, де відбуватиметься "саміт миру"
Курорт Бюргеншток, де відбуватиметься "саміт миру"Фото: Michael Buholzer/KEYSTONE/picture alliance

Швейцарський уряд станом на п'ятницю, 14 червня, отримав від 100 делегацій підтвердження їхньої участі "саміті миру", який відбудеться 15-16 червня поблизу міста Люцерн. Згідно з офіційним повідомленням швейцарського уряду, учасники саміту представляють 92 країни та вісім організацій.

57 країн будуть представлені на найвищому рівні - президентами або прем’єр-міністрами. Від інших країн будуть делегації міністерського рівня або посланці.

Швейцарську делегацію очолюватиме президентка країни Віола Амгерд (Viola Amherd), яка й відкриватиме захід. У Берні також повідомили, що перед початком саміту запланована зустріч Амгерд з президентом України Володимиром Зеленським.

Щодо організацій, то на Заході будуть представлені, зокрема,  ОБСЄ, Рада Європи, Європейська Комісія, Європарламент, Європейська Рада, а також ООН, яка братиме участь у заході в статусі спостерігача.

Раніше повідомлялося, що до участі у саміті були запрошені 160 країн й організацій.

В уряді Швейцарії наголошують, що мета цього саміту - ініціювати мирний процес. А для досягнення цієї мети необхідні кілька елементів, зокрема, "якомога ширший рівень участі як сигнал підтримки, напрацювання спільного розуміння щодо трьох тем, які сприяють зміцненню довіри, а саме щодо ядерної безпеки, продовольчої безпеки і гуманітарного виміру, а також викладення бачення наступних кроків, до яких може бути залучена Росія".

Крім того, у Берні вважають, що "саміт миру" також створює нагоду вперше обговорити на найвищому рівні, як і коли Росія може бути залучена до цього процесу. На тлі того, швейцарська сторона переконана, що "розробка довгострокового рішення в кінцевому підсумку вимагає участі обох сторін". "Організовуючи цей саміт, Швейцарія робить перший крок, який має запустити процес на шляху до справедливого і тривалого миру в Україні", - йдеться в офіційному урядовому повідомленні.

Зеленський прибув до Швейцарії

Тим часом президент України Зеленський уже прибув до Швейцарії. "Попереду два дні активної роботи з країнами з усіх куточків світу, із різними народами, які, проте, об'єднані спільною метою - наблизити справедливий і тривалий мир для України", - написав Зеленський у Telegram.

Читайте також: Зеленський: Проведення "саміту миру" - вже результат

Як повідомлялося, Україна сподівається домогтися на цьому саміті зокрема й повернення викрадених окупаційною російською владою українських дітей. У своєму дописі Зеленський згадав і цей аспект. "Саміт миру" дасть змогу глобальній більшості зробити конкретні кроки у сферах, що важливі для кожного у світі: ядерна та продовольча безпека, повернення військовополонених і всіх депортованих осіб, зокрема депортованих українських дітей", - написав він.

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Курорт Бюргеншток, де пройде саміт миру

Саміт миру у Швейцарії без Росії: надії та ризики України

Саміт миру у Швейцарії без Росії: надії та ризики України

Мирна конференція у Швейцарії - наймасштабніший дипломатичний проєкт України з закінчення розпочатої Росією війни. На що розраховує президент Зеленський?
Конфлікти14 червня 2024 р.
Парламентська асамблея Ради Європи (фото з архіву)

"Росія викрадає дітей, щоб путінізувати їх"

"Росія викрадає дітей, щоб путінізувати їх"

ПАРЄ закликає країни-члени Ради Європи створити правовий механізм для пошуку та повернення викрадених Росією українських дітей і просить міжнародні організації з нейтральним мандатом долучитися до цих пошуків.
Політика25 січня 2024 р.
Віола Амгерд та Володимир Зеленський, 15 січня 2024 року

Швейцарія задля безпеки "саміту миру" залучить 4000 військових

Швейцарія задля безпеки "саміту миру" залучить 4000 військових

Федеральна рада Швейцарії задля заходів безпеки під час "Глобального саміту миру" запровадить обмеження на використання повітряного простору та залучить до чотирьох тисяч військовослужбовців.
Політика10 червня 2024 р.
Більше публікацій