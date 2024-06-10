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"Саміт миру": Швейцарія для безпеки залучить 4000 військових

Дмитро Шварц
10 червня 2024 р.

Федеральна рада Швейцарії задля заходів безпеки під час "Глобального саміту миру" запровадить обмеження на використання повітряного простору та залучить до чотирьох тисяч військовослужбовців.

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Віола Амгерд та Володимир Зеленський, 15 січня 2024 року
Віола Амгерд (л) та Володимир Зеленський (Швейцарія, 15 січня 2024 року)Фото: Alessandro della Valle/KEYSTONE/picture alliance

Федеральна рада Швейцарії на час "Глобального саміту миру" запровадить обмеження на використання повітряного простору та залучить до чотирьох тисяч військовослужбовців для забезпечення безпеки. Також швейцарська армія візьме на себе завдання із захисту критичних об'єктів і повітряного транспорту. Про це у понеділок, 10 червня, заявила президентка Швейцарії Віола Амгерд (Viola Amherd).

За її словами, правоохоронці вже зафіксували декілька кібератак. Амгерд не розкрила подробиць, але зазначила, що "ми готові до всіх цих ризиків, особливо до кіберризиків".

Глава МЗС Швейцарії Ігнаціо Кассіс додав, що за останні декілька тижнів кількість кібератак значно зросла. "І це ясно свідчить про те, що є зацікавленість у тому, щоб перешкодити правильному проведенню конференції", - зазначив він, цитує "Інтерфакс-Україна".

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Участь у саміті підтвердили 90 держав

Станом на сьогодні участь у саміті, який відбудеться 15-16 червня, підтвердили 90 держав із Європи, Північної та Південної Америки, Африки, Близького Сходу та Азії, а також деякі міжнародні організації, зокрема, ООН, заявила Амгерд.

За її словами, список учасників постійно змінюється і буде змінюватися до останнього дня перед початком саміту. Серед країн, які підтвердили свою участь, половина буде представлена главами держав і урядів, а інша половина надішле міністрів та інших представників, додала вона.

На запитання, чи не є розчаруванням для організаторів саміту те, що зі 160 запрошених учасників лише 90 зареєструвалися для участі, Амгерд відповіла, що "участь щонайменше 90 держав і організацій - це скоріше успіх, ніж розчарування". 

Глава МЗС Швейцарії: Тема участі Росії була емоційною

Також президентка Швейцарії зазначила, що свою участь у мирній конференції все ще не підтвердили Бразилія, Південна Африка та Китай.

Глава МЗС Швейцарії доточив, що перед Швейцарією стояла "емоційна тема" під час підготовки конференції, яка полягала в тому, чи запрошувати в принципі Росію."Нам знадобилося кілька тижнів, щоб дійти до рішення з цього питання. Звісно, це був би варіант, але проблема в тому, що вже заздалегідь було зрозуміло, що Росія не хоче брати участь", - сказав він.

Кассіс додав, що "саміт миру" є лише першим кроком на шляху до мирного процесу між Україною і Росією, і коли до нього дійде черга, Росія повинна буде взяти в ньому участь. "Тобто питання не в тому, чи буде Росія на борту, а в тому, коли вона буде на борту", - зазначив він.

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