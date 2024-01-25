"Росія викрадає дітей, щоб путінізувати їх"

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) закликає парламенти країн-членів Ради Європи (РЄ) визнати викрадення українських дітей Росією "злочином геноциду" та докласти усіх можливих зусиль, щоб допомоги з пошуком та поверненням дітей, примусово вивезених Російською Федерацією на її територію, а також до Білорусі або на тимчасово окуповані території. Про це йдеться в резолюції ПАРЄ "Ситуація дітей з України", ухваленій у четвер, 25 січня, у Страсбурзі.

За офіційними даними української сторони, РФ депортувала або примусово перемістила 19 546 українських дітей, з яких лише 388 було повернуто додому. Знайти і повернути їх із кожним днем стає все складніше, тому російська влада повинна негайно надати Україні або третій стороні список імен та прізвищ викрадених дітей і вичерпну інформацію про їх місцеперебування, говориться у документі.

РФ та Білорусь порушують Конвенцію ООН про права дитини

Примусове переміщення українських дітей російською владою "потенційно може призвести до драматичних наслідків для їхнього психічного та фізичного здоров'я". Адже в Росії імена цих дітей змінюють, присвоюють їм російське громадянство, нав'язують нову культуру та мову, незаконно усиновляють, піддають психологічній та фізичній агресії, говориться у документі. Місцеперебування багатьох дітей "неможливо відстежити, і вони не мають засобів зв'язку зі своєю країною чи родиною". "Ці дії є порушенням їхніх прав на збереження своєї ідентичності, на вільне вираження своїх поглядів, а також права на освіту та власну культуру, гарантованих Конвенцією ООН про права дитини", - наголошується в резолюції ПАРЄ.

Асамблея повторила свій заклик до РФ та Білорусі негайно припинити вивезених дітей з України та встановити контакт між ними та їхніми родинами, опікунами та компетентними органами української влади "для негайного повернення цих дітей додому або на територію безпечної третьої країни". А також надати представникам ООН та інших міжнародних гуманітарних організацій "безперешкодний, негайний і безпечний доступ до дітей".

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ПАРЄ: Для пошуків дітей необхідно об'єднати зусилля

У ПАРЄ переконані, що країни-члени РЄ повинні зробити свій внесок, "щоб відстежити долі тисяч зниклих безвісти дітей: ідентифікувати, знайти та повернути їх в Україну". Окрім цього, європейські країни повинні співпрацювати з правоохоронними органами України та створювати механізми документування випадків примусового переміщення та депортації. Вони мають "надати політичну, матеріально-технічну та фінансову підтримку для створення ефективного, швидкого та безпечного правового механізму ідентифікації, розшуку та репатріації дітей, а також посилити координацію з усіма відповідними органами України" та неурядовими організаціями, які займаються питання повернення депортованих дітей, зазначається в документі. Резолюція ПАРЄ заохочує уряди країн-членів запроваджувати санкції проти громадян РФ та Білорусі, причетних до викрадення українських дітей.

Для того, щоб ці діти змогли повернутися додому, необхідно посилити співпрацю та об'єднати зусилля різних механізмів, включно з громадянським суспільством, які наразі займаються цією проблемою, говориться у резолюції. ПАРЄ вважає за доцільне долучити до цього "третю сторону, яка може слугувати гарантом неупередженості та ефективності". У цьому зв'язку асамблея звертається до організацій, "чий нейтральний мандат дозволяє їм отримати доступ до територій РФ, Білорусі та окупованих територій України" із закликом сприяти процесу ідентифікації та поверненню українських дітей додому.

Олена Зеленська: "Час діє проти нас"

Дебати, присвячені резолюції, відкрила перша леді України Олена Зеленська. У квітні минулого року вона вже зверталася до ПАРЄ під час ухвалення резолюції про примусову депортацію росіянами дорослих та дітей з України. "Через рік мені хотілося б сказати, що все скінчилося, усі діти вдома, але це не так", - сказала Зеленська. Вона відзначила, що історія повернення кожної дитини - це окрема операція, до якої часто залучено кілька країн і "тисячі небайдужих людей". "Наразі у російській неволі перебуває понад 19 тисячі дітей, якщо ми продовжуватимемо діяти такими темпами, то нам знадобиться 50 років, щоб повернути всіх наших дітей додому", - зазначила перша леді.

Зеленська розповіла, що за останній рік було створено Міжнародну коаліцію з повернення дітей, ініціативу Bring Kids Back UA, "але час діє проти нас". "Нещодавно російський диктатор видав указ про надання російського громадянства викрадених українським дітям. Нам треба діяти швидше. У нас немає 50 років на це, навіть рік - це багато", - наголосила Зеленська.

Перша леді України Олена Зеленська (архівне фото) Фото: Yves Herman/REUTERS

Британський депутат: "Викрадення державою дітей іншої нації є формою геноциду"

"Росія вкрала надії та мрії у тисяч українських дітей, вона викрала їх із їхніх домівок, вкрала їхню ідентичність", - заявив ісландський депутат від Європейської народної партії Біргір Торарінссон. Він заявив, що ПАРЄ, у якій представлено 46 країн, вимагає від Росії та Білорусі звільнення всіх українських заручників та дітей, наголосивши, що "викрадення державою дітей іншої нації є формою геноциду". Він закликав країни брати участь у посередництві для повернення українських дітей, навівши приклад Катару, за участі якого нещодавно вдалося повернути до України дітей з РФ.

За словами британського депутата від групи консерваторів Девіда Бленкатра, статистика викрадених дітей жахає. За даними української сторони, до РФ було вивезено понад 19 тисяч дітей, "уповноважена з прав дитини Росії Марія Львова-Бєлова говорить, що вони забрали 700 тисяч дітей, Держдепартамент США називає цифру у 900 тисяч", зазначив він. "Російська війна агресії - повне зло, Росія щодня бомбардує цивільну інфраструктуру і вбиває мирних людей, щоб вплинути на настрої населення, росіяни закладають мільйони мін, які продовжать вбивати наступні покоління навіть після того, як закінчиться війна, завдає шкоди довкіллю. А також вона скоює найстрашніший воєнний злочин - викрадає дітей для того, щоб путінізувати їх", - сказав політик.

Позафракційна депутатка з Естонії Лііза-Лі Пакоста наголосила, що ситуація з повернення депортованих дітей потребує об'єднаних зусиль міжнародної спільноти. Вона закликала своїх колег наслідувати приклад естонського та латвійського парламентів, які ухвалили декларації, у яких засудили незаконну депортацію українських дітей Росією та Білоруссю. Політикиня також наголосила на важливості підтримки діяльності Міжнародного кримінального суду з притягнення до відповідальності винних у викраденні українських дітей. "Ми маємо зробити так, щоб цей злочин не минув безкарно. І ми можемо зробити це лише разом", - наголосила Пакоста.