Зеленський закликав інші країни допомогти у поверненні дітей

Міжнародну коаліцію держав з питань повернення депортованих українських дітей потрібно розширити, вважає президент Зеленський. Він також наполягає на якнайшвидшому поверненні українських дітей.

Президент України Володимир Зеленський закликав до розширення Міжнародної коаліції держав з питань повернення депортованих українських дітей та наголосив на важливості якнайшвидшого повернення таких дітей на батьківщину. Відповідну заяву Зеленський зробив у п'ятницю, 8 грудня, виступаючи на зустрічі учасників цієї коаліції в Києві, куди увійшли як представники окремих держав, так і міжнародних організацій.

Звертаючись до учасників, Зеленський зазначив: "Насильницька депортація Росією дітей - один із найцинічніших злочинів війни та організована робота державної системи РФ". "Це чітка геноцидна політика Росії", - додав він.

"Дітей не просто вивозять з окупованої території України. Росія свідомо намагається знищити будь-які зв'язки з Україною, з їхніми рідними та близькими. Їх вчать брехні про Україну, про війну. Їх віддають на незаконне усиновлення навіть тоді, коли вони самі кажуть, що в них є близькі та рідні тут, в Україні", - пояснив глава української держави.

Сотні тисяч депортованих Росією українських дітей

На тлі цього Зеленський вказав на статистику, яку наводять самі російські органи влади. "Росія заявляє про сотні тисяч депортованих українських дітей, яких вона вкрала в Україні й намагається розчинити у своєму бутті. І потрібні максимально швидкі та енергійні дії, щоб повернути всіх цих дітей", - наполіг він.

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Крім того, очільник української держави нагадав, що одним із пунктів української Формули миру є повернення людей із російської депортації та полону.

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"Закликаю вас збільшувати нашу коаліцію - збільшувати шанси кожної української дитини на життя вдома, на життя загалом, повернутися не через роки, а якомога швидше", - підсумував Зеленський.

Викрадення українських дітей не залишиться безкарним

Так само президент Зеленський вказав на важливість притягнення до відповідальності усіх причетних російських посадовців до незаконного вивезення з України українських дітей.

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"Світ знає, що цей злочин Росії щодо українських дітей, щодо наших родин - не щось безсистемне, а організована робота державної системи Росії - різних її ланок, осіб, починаючи від (президента Володимира. - Ред.) Путіна, закінчуючи усіма тими, хто виконує накази (...). Відповідна робота Міжнародного кримінального суду та ордер на арешт головного злочинця Росії є абсолютно переконливим свідченням того, що депортація дітей, депортація українців і українок не залишиться безкарною", - переконаний Зеленський.

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Нагадаємо, пропозицію створити Міжнародну коаліцію з питань повернення депортованих і викрадених Росією українських дітей внесли наприкінці жовтня представники Канади під час зустрічі на Мальті радників з нацбезпеки щодо імплементації української "формули миру".